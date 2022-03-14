Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на атомных станциях и прилегающих к ним территориях не менялось и находится в пределах действующих норм.

По состоянию на 09:30 14 марта действующие атомные электростанции Украины продолжают стабильно работать.

Об этом пресс-служба "Энергоатома" сообщает в Telegram.

"Текущая мощность всех четырех украинских АЭС обеспечивает необходимые объемы производства электроэнергии для нужд страны. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на атомных станциях и прилегающих к ним территориях не менялось и находится в пределах действующих норм", - говорится в сообщении.

Основное оборудование реакторных отделений энергоблоков, помещений и зданий электростанций, периметры защищенных зон и прилегающих территорий, а также особо важных объектов АЭС за пределами их защищенных зон находятся под усиленным наблюдением и контролем, отметили в пресс-службе.

"Энергоатом" добавляет, что Запорожская АЭС и город Энергодар уже 10 суток находятся под контролем российских военных формирований. Сейчас все 6 энергоблоков Запорожской АЭС контролируются украинским персоналом, смены имеют возможность ротации.

"Формально оккупанты не вмешиваются в работу АЭС, однако все технические решения персонал вынужден согласовывать с командиром захватчиков. Работники станции находятся под сильным психологическим давлением со стороны оккупантов, весь персонал по прибытии на станцию тщательно проверяется вооруженными террористами. Все это негативно влияет на работу и ставит под угрозу ядерную и радиационную безопасность", - подчеркивают в "Энергоатоме".

Из-за фактической блокады Энергодара продолжаются проблемы с горючим, поставкой продуктов питания и лекарств первой необходимости.

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