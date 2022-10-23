Сейчас по всей стране 70 ремонтных бригад ремонтируют инфраструктуру после ракетных обстрелов.

В воскресенье, 23 октября, в четырех регионах Украины ввели ограничения на подачу электроэнергии. Речь идет о Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Отмечается, что подача электроэнергии будет ограничена после ракетных ударов России по объектам энергетической инфраструктуры.

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При этом в компании сообщили о восстановлении питания Хмельнитчины, продолжаются работы для восстановления энергоснабжения Ривненщины, Черкащины и на Волыни. По всей стране 70 ремонтных бригад работают над восстановлением инфраструктуры.

"Сотни наших сотрудников работают 24/7, для скорейшего восстановления энергоснабжения во всех пострадавших регионах. Мы искренне благодарим всех украинцев, которые сегодня сознательно уменьшают потребление электроэнергии, особенно в пиковые часы – с 6:00 в 11:00 и с 17:00 до 23:00. Энергетикам сейчас особенно нужна ваша поддержка, чтобы иметь время для восстановления работы поврежденных рашистами энергообъектов. Поэтому просим вас бережливо относиться к потреблению электроэнергии в течение всего дня", - заявили в Укрэнерго.

Оператор системы передачи электроэнергии Украины призвал не включать одновременно в сеть несколько мощных электроприборов, а стиральными машинами, бойлерами, кондиционерами и обогревателями пользоваться ночью, если это возможно.

Ракетный удар по энергосистеме Украины

Как сообщал УНИАН, утром 22 октября российские захватчики массово ударили ракетами по территории Украины.

В "Укрэнерго" заявили, что оккупанты совершили еще одну ракетную атаку на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины. Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября.

В ОП сообщили, что из-за очередной дерзкой атаки оккупантов на инфраструктуру Украины от электроснабжения отключено почти 1,5 млн абонентов в семи областях. В частности в Ривненской без электроснабжения остались 174 тыс. 790 абонентов.

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