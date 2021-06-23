По словам экс-руководителя, даже сложности на рынке электроэнергии в 2020 году и в начале 2021 года не повлияли на стабильность поставок.

На сегодня с ООО «Энерго Сбыт Транс» заключены все необходимые договоры для обеспечения стабильного электроснабжения объектов АО «Укрзализныця».

Об этом в интервью "Украинским Новинам"сказал экс-директор «Энерго Сбыт Транс» Валерий Ноздрин.

«В сфере поставок электроэнергии ни разу даже разговоров не было относительно возможного возникновения каких-то проблем для "Укрзализныци". Могу с уверенностью сказать, что сейчас компанией заключены необходимые контракты, чтобы ситуация оставалась стабильной и в дальнейшем. Надеюсь, что новое руководство "Энерго Сбыт Транс» так же будет обеспечивать надежную поставку электроэнергии на объекты железной дороги", - сказал он.

Валерий Ноздрин отметил, что под его руководством «Энерго Сбыт Транс» делал все необходимое для бесперебойной поставки электроэнергии для «Укрзализныци», и даже сложности на рынке электроэнергии в 2020 году и в начале 2021 года не повлияли на стабильность поставок.

Он подчеркнул, что за два года компания превратилась в сильного игрока на рынке электроэнергии, привлекла около 400 клиентов практически по всей Украине. На сегодня она занимает долю 7,3% в сегменте реализации электроэнергии по свободным ценам, а также входит в тройку лидеров рынка по объемам поставки электроэнергии небытовым потребителям.

2019 год компания закончила с чистой прибылью 4,3 млн гривень и заплатила 2,2 млн гривень дивидендов, в 2020 году прибыль составила уже 5,3 млн гривен, принято решение о выплате 2,6 млн гривен дивидендов. За 5 месяцев 2021 года прибыль «Энерго сбыт Транс» составила 9,9 млн гривень.

«Хочу подчеркнуть, что на сегодня «Энерго Сбыт Транс» - стабильная компания, которая имеет сильные позиции на рынке, а ее работе ничего не угрожает», - отметил Валерий Ноздрин.

Комментируя причины своего увольнения с должности директора «Энерго Сбыт Транс», Валерий Ноздрин пояснил, что оно связано с передачей корпоративных прав компании, отчуждением 100% доли АО «Укрзализныця» в уставном капитале ООО «Энерго Сбыт Транс» в пользу ООО «Сбыт Энерджи ЛТД». Этот процесс завершился 25 мая, а 14 июня Валерия Ноздрина уволили с должности директора.

"Если быть максимально лаконичным - новый владелец компании решил сменить менеджера. Просто бизнес", - объясняет он.

Валерий Ноздрин планирует и в дальнейшем работать в энергетической сфере, сейчас рассматривает несколько предложений, связанных с работой на рынке электроэнергии.

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Автор: Григорий Бондарь