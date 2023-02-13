Стабилизационные отключения света могут применяться только в нескольких регионах, где повреждены сети.

По состоянию на 13 февраля в Украине нет дефицита электроэнергии, генерация обеспечивает все потребление.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики со ссылкой на главу ведомства Германа Галущенко.

"Продолжаем увеличивать мощности генерации, завершаем аварийные ремонты после массированных обстрелов. И сегодня, в первый рабочий день недели, несмотря на существенное увеличение объемов потребления, энергосистема Украины продолжает обеспечивать потребности потребителей в электроэнергии. Объемы ее производства соответствуют объемам потребления", - рассказал он.

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Отмечается, что в связи с этим стабилизационные отключения света могут применяться только в нескольких регионах, где в результате существенного повреждения распределительных сетей есть проблемы с доставкой электроэнергии всем потребителям.

Энергосистема Украины в условиях войны

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

Враг не прекращает ракетные удары по энергосистеме Украины.

Более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

Кроме АЭС, остальные электростанции - это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, когда существует наибольший дефицит.

10 февраля российские оккупанты совершили 14-ю ракетную атаку на объекты украинской энергетической инфраструктуры.

В тот день они выпустили по Украине более 100 ракет. Оккупанты попали в объекты тепловой и гидрогенерации и трансформаторы, во многих регионах были применены аварийные отключения электроэнергии. Также были повреждены четыре теплоэлектростанции ДТЭК, пострадали энергетики.

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, с начала полномасштабного вторжения российских захватчиков в результате ракетных и дроновых атак, а также оккупацию Запорожской АЭС, Украина потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей ТЭС.

11 февраля два энергоблока на одной из атомных станций вернули в работу.

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