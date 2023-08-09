Украине не хватает финансов и необходимого для ремонтов оборудования.

Из-за нехватки оборудования и денег для ремонтов поврежденных объектов энергетики Украине не удастся восстановить устойчивость энергосистемы до уровня довоенного или, хотя бы, октября прошлого года.

Об этом сообщил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко во время брифинга.

"Все усилия не приведут к восстановлению энергосистемы до уровня довоенного или октября 2022 года, потому что необходимое количество тяжелого высоковольтного оборудования не удалось произвести и доставить в Украину вовремя из-за физических ограничений", - рассказал он.

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Харченко заявил, что первые высоковольтные трансформаторы поступят в Украину уже в этом месяце. Однако устойчивый их поток в большом количестве начнется в конце октября и продлится до декабря. До начала холодов их не успеют установить, однако энергетики будут иметь зимой резервы оборудования, которые помогут быстро ремонтировать новые повреждения.

Кроме того, по словам эксперта, большая часть украинской энергетической отрасли имеет проблемы с финансами. Из-за этого в государственном и частном секторе угольной генерации очень сложная ситуация с эффективностью ремонтов. Зато атомная и гидрогенерация проводят подготовку к зиме очень интенсивно.

"Энергетики делают все возможное, чтобы приготовиться к отопительному сезону. Идет очень интенсивная работа в части физической защиты объектов. Но тем не менее надо ожидать очень сложной зимы", - добавил Харченко.

Как сообщал УНИАН, по мнению правительства, отопительный сезон в Украине будет сложным. К зиме отремонтировано уже пять атомных блоков мощностью 4,4 ГВт. В ремонте - еще четыре блока мощностью 3,4 ГВт.

Кроме того, отремонтировано и находятся в ремонте 24 энергоблока тепловых электростанций мощностью 4,3 ГВт, а это 62% от общего количества. Теплоэлектроцентралей, которые обеспечивают людей теплом, отремонтировано 70%, еще 30% - сейчас в ремонте.

Также отремонтировано или в ремонте 68% мощностей гидроэлектростанций, а это мощность на почти 1,8 ГВт. Со стороны компании "Укрэнерго" выполнено почти 80% работ по ремонту магистральных сетей.

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