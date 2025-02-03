Это его 11-й визит за время большой войны.

В Украину с визитом прибыл генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

Вечером в понедельник, 3 февраля, он сообщил в микроблоге X, что это уже его одиннадцатый визит в Украину за время полномасштабной войны. Глава МАГАТЭ отметил, что посетит Киевскую подстанцию, чтобы оценить повреждения и помочь предотвратить ядерную аварию:

"Все более уязвимая сеть представляет растущий риск для всех атомных электростанций, а не только для Запорожской АЭС".

Миссия МАГАТЭ в Украине

Как известно, Запорожская атомная электростанция контролируются российскими оккупационными войсками с марта 2022 года.

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Осенью на станцию прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии, часть сотрудников остались там для контроля за ситуацией.

Напомним, что в прошлом году Москва обвиняла украинские войска в атаках на Курскую атомную электростанцию. После этого ее по приглашению Путина посетил Гросси.

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