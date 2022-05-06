Сложившуюся ситуацию на рынке топлива спровоцировало вторжение России в Украину.

В ближайшее время в Украине изменятся цены на бензин, в среднем ценник вырастет на 10%.

Об этом в интервью НВ Бизнес заявил эксперт рынка топлива Сергей Куюн.

"В той же Германии до 50% цены топлива - это налоги. Мы же покупаем его на оптовом рынке мировом, где цены одинаковые — что в Румынии, что в Германии, что в Польше. А как уже мировая цена будет вести себя — другой вопрос", - отметил эксперт.

Он также добавил, что сложившуюся ситуацию спровоцировало вторжение России в Украину.

"Рынок нестабильный из-за войны России против Украины. Но я не думаю, что будут существенные колебания. Допускаю, что это может быть +/-10% к текущему уровню цен, который и так достаточно высокий. Поэтому нынешняя цена — 40 грн за 1 л бензина и 42−43 грн — на дизель, и еще в пределах плюс-минус 10% цена может колебаться в дальнейшем", - отметил эксперт.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

В Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что дефицит нефтепродуктов будет, пока идет война и жесткое ценовое регулирование.

Вас также могут заинтересовать новости:

Эксперт объяснил, сколько еще продлится дефицит нефтепродуктов в Украине

На украинских АЗС за последние дни взлетели цены на топливо и автогаз

Водители рассказали о новой "хитрости" от АЗС в условиях дефицита бензина