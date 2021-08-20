В Украине создадут группу по борьбе с "Северным потоком-2": кто в нее войдет

В ответном письме на имя Ермака, Шмыгаль подтвердил состав рабочей группы.

В Украине будет создана рабочая группа по разработке стратегии нейтрализации угроз от запуска российского газопровода "Северный поток-2". Об этом говорится в письме главы Офиса президента Андрея Ермака адресованном премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, сообщает РБК-Украина. Читайте такжеЦены на газ в Украине могут вырасти после запуска "Северного потока-2" – Зеленский В ответном письме Шмыгаль подтвердил состав рабочей группы. В рабочую группу включили: вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину;

министра юстиции Дениса Малюську;

министра энергетики Германа Галущенко.

министра Кабинета министров Олега Немчинова. Предполагается создание коммуникационной платформы для обсуждения и наработки предложений в отношении преодоления последствий запуска гаазопровода. "Северный поток-2": что известно 21 июля 2021 года США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2". В нем предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления.

В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа через Украину, который должен закончиться в конце 2024 года.

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператором трубопровода является компании Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 99%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Строительство газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами. Автор: Елена Коваленко

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