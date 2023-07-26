Регулятор согласовал условия для торговли электричеством между Украиной и Румынией.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) согласовала распределение доходов от управления ограничениями на границе между операторами систем передачи Украины и Румынии, что открывает возможности для торговли электричеством.

Как сообщает пресс-лужба в соответствии с условиями проекта договора между ОСР двух стран предполагается, что доход (без НДС) от управления ограничениями на границе между Украиной и Румынией распределяется между НЭК "Укрэнерго" и C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. в соотношении 50% на 50%.

"Принятое решение позволит урегулировать проведение экспортно-импортных операций электрической энергией через трансграничный переток по направлению Украина – Румыния", - говорится в сообщении регулятора.

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Также, это поможет стабилизировать энергосистему, поскольку создает условия для импорта электроэнергии из Румынии в дефицитные часы суток и экспорта в Румынию в часы, в которые имеется профицит электрической энергии.

Экспорт электроэнергии

Разрешенная максимальная пропускная способность для экспорта электроэнергии из Украины и Молдовы в Европу в настоящее время составляет 400 МВт, а для импорта - 1200 МВт.

С октября 2022 года энергосистема Украины получила значительные повреждения из-за российских обстрелов, что привело к серьезному дефициту в энергосистеме и необходимости применять стабилизационные отключения.

В связи с этим, Украина вынуждена была прекратить экспорт электроэнергии в европейские страны. Однако, с февраля этого года, дефицит электроэнергии в Украине был устранен, и было принято решение о возобновлении экспорта электроэнергии.

Начиная с 12 апреля, Украина снова начала экспортировать электроэнергию в Молдову и Польшу.

С 17 апреля, Украина начала экспорт электричества в Словакию, однако 21 апреля его приостановили.

12 июля 2023 года Украина впервые получила электроэнергию из Польши по восстановленной линии. Таким образом, энергосистема получила дополнительные 800 мегаватт мощности.

Но уже 21 июля стало известно, что "Укрэнерго" восстанавливает возможность экспорта электроэнергии в Словакию.

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