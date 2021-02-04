Законопроектом №4098 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно сбалансированности ставок акцизного налога на топливо» предлагается сбалансировать ставки акцизного налога на основные виды топлива на уровне 139,5 евро/1000 л.

В Украине единственным способом снижения цен на АЗС является сбалансирование ставки акцизного налога на основные виды топлива.

Об этом заявила Президент Украинской энергетической Ассоциации Юлия Пидкоморна, сообщает пресс-служба Ассоциации.

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По ее словам на сегодня единственным действенным механизмом снижения цен на горючее остается предложенное группой народных депутатов сбалансирование акцизов согласно законопроекту №4098 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно сбалансированности ставок акцизного налога на топливо».

Законопроектом предлагается сбалансировать ставки акцизного налога на основные виды топлива на уровне 139,5 евро/1000 л.

Как отметила Пидкоморна, на сегодня ставка акцизного налога на бензин составляет 213,5 евро/1000 литров, дизельное топливо 139,5 евро/1000 литров, сжиженный газ 52 евро/1000 литров.

По ее словам, в случае снижения ставки для бензинов до 139,5 евро/1000 литров конечный автовладелец сможет получить снижение цены минимум на 3 гривны за каждый литр этого горючего.

Пидкоморна подчеркнула, что инициатива 4098 полезна для государства и справедлива для потребителя, так как каждый автовладелец платит акцизный налог независимо от того чем он заправляет авто.

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Автор: УНИАН