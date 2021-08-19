После запуска всех предусмотренных проектом гидроагрегатов Днестровская ГАЭС станет крупнейшей в Европе гидроэлектростанцией.

В Украине началась модернизация энергетической системы. Государственная компания "Укргидроэнерго" подключила четвертый гидроагрегат второй очереди Днестровской гидроаккумулирующей электростанции к объединенной энергосистеме Украины.

Об этом сообщает прессслужба компании.

"Сооружение мощной ГАЭС на Днестре дает возможность использовать излишки дешевой ночной электроэнергии для закачки воды в насосном режиме в верхний водоем и срабатывание ее в турбинном режиме в часы пик для выработки электроэнергии", — прокомментировала это событие на своей странице в Facebook заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко.

Она отметила, что для энергетики Украины Днестровская ГАЭС является эффективным инструментом регулирования энергосистемы, который успешно выполняет роль надежного резерва по покрытию пиковых нагрузок.

После запуска всех предусмотренных проектом гидроагрегатов Днестровская ГАЭС станет крупнейшей в Европе гидроэлектростанцией.

Модернизация и запуск новых мощностей в энергетической отрасли Украины, по мнению многих экспертов, позволит снизить зависимость от иностранного поставки электроэнергии, в частности, из России. А собственное производство электроэнергии поможет существенно снизить тарифы для населения в будущем.

Автор: Иван Бойко