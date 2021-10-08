НАЭК "Энергоатом" должен работать на рекордной мощности – 14 энергоблоками из 15 имеющихся.

Украина в этот отопительный сезон делает ставку на атомную генерацию, поскольку в стране дефицит угля и очень дорогой газ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики со ссылкой на главу ведомства Германа Галущенко.

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"Этот отопительный сезон будет проходить под значительным влиянием мирового энергетического кризиса. В условиях стремительного роста цены на углеводороды и их тотального дефицита в этот осенне-зимний период делаем ставку на атомную генерацию", - цитирует пресс-служба Галущенко.

По его словам, была оптимизирована ремонтная кампания АЭС, а потому в течение этого отопительного сезона НАЭК "Энергоатом" должен работать на рекордной мощности – 14 энергоблоками из 15 имеющихся. По сравнению с предыдущим отопительным сезоном, ожидаемые объемы производства АЭС вырастут на 12%.

На отопительный период Минэнерго прогнозирует расходы угольной продукции на производство электроэнергии на уровне 15,3 млн т. Около 9,1 млн тонн будет обеспечено собственной добычей, еще около 4 млн тонн, по данным компаний, будут импортированы в соответствии с действующими контрактами. И ожидается еще около 2 млн тонн дополнительной поставки угольной продукции в течение отопительного сезона.

Министр отметил, что запасы природного газа в подземных хранилищах, достаточные для прохождения осенне-зимнего периода, а НАК "Нафтогаз Украины" имеет достаточный финансовый ресурс для их пополнения.

"Планом подготовки предусмотрено наличие на начало отопительного периода в подземных хранилищах газа не менее 17 млрд куб. м газа. По состоянию на 07.10.2021 в украинских газохранилищах - 18,85 млрд куб. м газа. Сейчас у "Нафтогаза Украины" есть имеющийся финансовый ресурс на закупку газа для стабильного прохождения ОЗП", – сказал Галущенко.

Подготовка к отопительному сезону:

30 сентября Кабинет министров, НАК "Нафтогаз Украины" и Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины подписали меморандум о взаимопонимании. Документом предусмотрено, что во время отопительного сезона 2021-2022 годов тарифы на тепло и горячую воду для населения не будут расти.

Автор: Анна Бредихина