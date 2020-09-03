В компании ожидают от Министерства энергетики поддержки решения о проведении аудита на шахтах.

В состав государственной энергогенерирующей компании “Центрэнерго” смогут войти экономически перспективные угольные шахты. Для определения их перечня необходимо провести соответствующий аудит.

Об этом сообщили в “Центрэнерго”.

В компании выразили заинтересованность в создании с наиболее эффективными угледобывающими предприятиями вертикально интегрированной компании с замкнутым циклом производства - от добычи угля до производства электроэнергии.

“В то же время мы отмечаем, что обязательное и необходимое условие для этого процесса - проведение предварительного аудита шахт, и только по его результатам передача государственной энергогенерирующей компании исключительно экономически перспективной угледобычи. При этом все социальные и долговые обязательства предыдущих владельцев должны быть погашены до момента передачи”, - подчеркнули в “Центрэнерго”.

Отмечается, что госпредприятие должно не только оставаться гарантом баланса энергосистемы и поддерживать работу угольной отрасли, но и стать рентабельным и привлекать инвестиции, что соответствует интересам государства.

В компании ожидают от Министерства энергетики поддержки решения о проведении аудита на шахтах. При этом важным остается обеспечение социальной защищенности шахтеров, работающих на экономически неперспективных предприятиях. Их поддержка является частью предусмотренной правительством Концепции трансформации угольных регионов.

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Автор: УНИАН