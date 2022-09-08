Сейчас ведутся переговоры, где взять на это деньги, сообщил советник главы правления "Нафтогаз Украины".

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" имеет понимание, где сможет закупить газ во время зимы в случае необходимости.

Об этом заявил советник главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Рябчин в эфире информационного телемарафона.

"Договоренности есть, мы в "Нафтогазе" знаем, откуда мы будем покупать эти объемы. Это сложный процесс, потому что недостаточные объемы есть на рынках, но переговоры были проведены. Также продолжаются переговоры по финансированию этих объемов газа. Есть определенные деньги "Нафтогаза", есть определенные деньги, которые мы обеспечили за счет западных кредитов, от ЕБРР, были проведены эти переговоры еще несколько месяцев назад. Ведутся переговоры о дополнительных объемах денег, которыми мы сможем профинансировать закупку газа", - сказал он.

Видео дня

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики Украины создало оперативный штаб по обеспечению мониторинга прохождение энергетическими предприятиями осенне-зимнего периода 2022/2023 годов.

Штаб имеет целью оперативное определение рисков и угроз нарушения безопасности поставки электрической энергии потребителям, в случае возможного дефицита топливно-энергетических ресурсов и/или доступных генерирующих мощностей и наработки соответствующих решений для оперативного реагирования.

На конец августа в украинские подземные хранилища было закачано 13 млрд кубометров газа. "Нафтогазу" поставлена задача до начала отопительного сезона иметь в хранилищах 19 млрд куб. м газа.

Вас также могут заинтересовать новости: