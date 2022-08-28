Глава "Нафтогаза" посоветовал украинцам запастись теплой одеждой и одеялами на случай, если температура на улице упадет до -10 градусов.

Украинцам необходимо подготовиться к зиме, поскольку в этот отопительный сезон температура в жилых помещениях будет ниже 20 градусов.

Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью The Guardian.

В этом году во время отопительного сезона температура в помещениях будет на уровне 17-18 градусов. Это примерно на четыре градуса ниже нормы. Помимо этого сам отопительный сезон начнется позже и закончится раньше, чем обычно.

Відео дня:

Витренко посоветовал гражданам Украины запастись теплой одеждой и одеялами на случай, если на улице похолодает до -10 градусов.

По словам главы "Нафтогаза", многие аспекты проведения отопительного сезона зависят от помощи международных партнеров, так как Украине нужны деньги для импорта газа.

"Без финансовой поддержки нам будет не хватать газа, а это будет означать, что у нас будут очень высокие риски выхода из строя энергосистемы. Будут отключения на больших участках", - объяснил он.

Витренко добавил, что Украине необходимо закупить еще 2 млрд кубометров газа, в ином случае "некоторые домохозяйства не получат достаточно тепла и будет очень холодно".

Напомним, Канада предоставит Украине $350 миллионов на газ для отопительного сезона.

Вас также могут заинтересовать новости: