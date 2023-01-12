Эталонная нефть марки Brent торговалась в районе $83,04 за баррель в четверг, 12 января.

По прогнозам американского банка Morgan Stanley, изменения на рынке нефти ожидаются в третьем и четвертом кварталах 2023 года. Этому будет способствовать восстановление спроса, вызванное, среди прочих факторов, открытием Китаем своих границ.

"Мы видим, что рынок нефти придет в равновесие во 2 квартале и станет жестким в 3 и 4 кварталах, что поддержит более высокие цены в конце этого года", - говорится в прогнозе банка, пишет Reuters.

Хотя ранее Morgan Stanley прогнозировал, что цены на нефть марки Brent в первом квартале 2023 года останутся в диапазоне около $80-85 долларов за баррель, к концу года они достигли $110 за баррель. Отмечается, что "потолок предложения все еще не за горами, а запасы откровенно низкие".

Видео дня

Эталонная нефть марки Brent торговалась в районе $83,04 за баррель в четверг, 12 января, после роста на 3% на предыдущей сессии.

"Мы прогнозируем рост спроса на нефть в Китае из-за "повторного открытия" на уровне около 1 млн баррелей в сутки, который будет реализовываться постепенно в течение года", - заявили в Morgan Stanley. В банке ожидают, что повторное открытие страны также ускорит восстановление спроса на авиаперевозки.

В прошлом месяце Китай отменил строгие меры по борьбе с COVID-19, сняв локдауны, отменив карантин и прекратив регулярное тестирование.

Тем временем, страны "Большой семерки" (G7) с 5 февраля введут предельные цены на российские нефтепродукты, чтобы еще больше сократить доходы Москвы от экспорта энергоносителей и ее возможности финансировать свое вторжение в Украину.

Из-за ценовых ограничений Morgan Stanley прогнозирует перебои с поставками российской нефти "на уровне 1 млн баррелей в сутки по сравнению с текущими уровнями".

В свою очередь, британский банк Barclays заявил ранее, что он остается "конструктивным" в отношении цен на нефть, но предупредил, что ухудшение мировой производственной активности может создать риск снижения его текущего прогноза цены Brent в $98 за баррель на 2023 год.

Ограничение цен на российскую нефть

Как сообщал УНИАН, министерство энергетики США ожидает падения цен на нефть в 2023 году с $92/баррель до $83/баррель. В 2024 году ведомство ждет продолжения падения цены по мере роста мировых запасов нефти - до $78/баррель.

Напомним, 2 декабря страны Европейского Союза согласовали предельную цену для российской нефти на уровне 60 долларов за баррель. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что это решение значительно сократит доходы России, а также поможет стабилизировать мировые цены на энергию.

Вслед за ЕС страны "Большой семерки" и Австралия также ввели ограничение цены на нефть, поставляемой морским транспортом из Российской Федерации, на уровне 60 долларов за баррель. Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что от ограничения цен особенно выиграют страны с низким и средним уровнем дохода, которые уже пострадали от высоких цен на энергоносители и продовольствие, рост которых был вызван развязанной Россией войной против Украины.

Ограничение цены на сырую нефть российского происхождения вступили в силу 5 декабря. Для нефти, которая была нагружена на танкеры в портах до этой даты, действовало ограниченное во времени исключение.

Вас также могут заинтересовать новости: