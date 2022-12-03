Ранее об ограничении максимальной цены на нефть российского происхождения сообщили в Европейском Союзе.

Страны "Большой семерки" и Австралия ввели ограничение цены на нефть, поставляемой морским транспортом из Российской Федерации, на уровне 60 долларов за баррель.

Ограничение цены будет способствовать поступлению дисконтной российской нефти на мировые рынки и призвано помочь защитить потребителей и бизнес от глобальных сбоев в поставках, говорится в заявлении министра финансов США Джанет Йеллен.

"Это поможет нам достичь нашей цели - ограничить основной источник дохода России для ее незаконной войны в Украине, одновременно сохраняя стабильность глобальных поставок нефти", - отметила Йеллен.

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По ее словам, от ограничения цен особенно выиграют страны с низким и средним уровнем дохода, которые уже пострадали от высоких цен на энергоносители и продовольствие, рост которых был вызван развязанной Россией войной против Украины. Ограничение цен позволит таким странам выторговывать большие скидки на российскую нефть и получать выгоду от большей стабильности на глобальных энергетических рынках.

"Сегодняшнее действие также поможет еще больше ограничить финансы России и ограничить доходы, которые она использует для финансирования своего жестокого вторжения. В связи с тем, что российская экономика уже сокращается, а ее бюджет становится все слабее, ограничение цены немедленно урежет важнейший источник дохода Путина", - заявила министр финансов США.

В совместном заявлении стран G7 и Австралии, обнародованном на сайте МИД Германии отмечается, что ограничение цены на российскую нефть в $60 за баррель направлено на ограничение прибыли РФ, которую она направляет на ведение агрессивной войны против Украины, поддержку стабильности на глобальных энергетических рынках и минимизации негативных экономических последствий российской агрессии, особенно в отношении стран с низким и средним уровнем дохода, которые непропорционально ощутили на себе влияние войны Путина.

В заявлении отмечается, что в рамках своих юрисдикций страны G7 и Австралия запрещают своим компаниям оказывать услуги по перевозке морским транспортом российской нефти по всему миру, за исключением нефти российского происхождения, которая покупается по цене, не большей чем $60 за баррель.

"Мы подтверждаем наше намерение постепенно отказаться от нефти и нефтепродуктов российского происхождения для наших внутренних рынков. Это обязательство остается неизменным с введением предельной цены. Вместо этого ограничение цены предназначено для того, чтобы позволить нашим поставщикам услуг поддерживать поставки сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения в другие страны, обеспечивая стабильную поставку энергии, но ограничивая доход России", - отмечается в совместном заявлении.

Отмечается, что ограничение цены на сырую нефть российского происхождения вступит в силу 5 декабря. Для нефти, которая была нагружена на танкеры в портах до этой даты, будет действовать ограниченное во времени исключение.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак комментируя это решение, отметил, что предельную цену на российскую нефть следовало установить на уровне $30.

"Все то, что предлагала группа Макфола-Ермака, хотя снизить нужно было бы до $30, чтобы быстрее уничтожить экономику врага. Мы всегда достигаем своей цели, и экономика России все равно будет разрушена, а сама Россия будет платить и отвечать за все преступления. С трибуналом будет так же. Они очень этого боятся, потому что знают, что Украина добьется своего", - отметил Ермак.

Ограничение цен на российскую нефть

Как сообщал УНИАН, 2 декабря, после длительных переговоров, представители стран Европейского Союза согласовали ценовой лимит в 60 долларов за баррель, который они и их союзники будут пытаться установить для покупателей российской нефти.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что договоренность стран ЕС об ограничении цен на нефть, согласованная с G7 и другими партнерами, значительно сократит доходы России. По ее словам, это поможет стабилизировать мировые цены на энергию, что принесет пользу экономикам стран, во всем мире.

Она напомнила, что Европейский Союз и другие партнеры вводят полный запрет на морской импорт российской нефти с 5-го декабря.

В то же время, 25 ноября президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на международном симпозиуме "Европейская идея" в Каунасе заявил, что зависимость Европы от российских энергоресурсов начала уменьшаться и должна полностью исчезнуть. По его словам, один из ключевых инструментов – это ограничение российских заработков от экспорта ресурсов. Зеленский подчеркнул, что озвученные предложения по принудительному ограничению цены российской нефти на уровне 60 или 70 долларов – это "поддавки" и "больше похоже на попытку что-то изобразить, а не что-то сделать". Президент выразил благодарность польским и балтийским коллегам за их вполне дельные предложения – ограничение цены на уровне до 30 долларов за баррель.

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