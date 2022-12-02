Глава Еврокомиссии считает, что это поможет стабилизировать мировые цены на энергию, что принесет пользу экономикам.

Договоренность стран ЕС об ограничении цен на нефть, согласованная с G7 и другими партнерами, значительно сократит доходы России.

Об этом глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Twitter, комментируя сегодняшнее согласование ценового ограничения.

"Соглашение ЕС об ограничении цен на нефть, согласованное с G7 и другими, значительно сократит доходы России. Это поможет нам стабилизировать мировые цены на энергию, что принесет пользу экономикам развивающихся стран во всем мире", - говорится в сообщении фон дер Ляйен.

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В обнародованном видеокомментарии она напомнила, что Европейский Союз и другие партнеры вводят полный запрет на морской импорт российской нефти с 5-го декабря.

"Мы должны обеспечить, чтобы новые страны и развивающиеся страны продолжили иметь доступ к определенной части российской нефти по ограниченной цене", - отметила фон дер Ляйен.

Ограничение цен на российские нефть: что известно

2 декабря The New York Times, ссылаясь на представителя Польши на переговорах Анджея Садоса, сообщил, что после длительных переговоров представители стран Европейского Союза согласовали ценовой лимит в 60 долларов за баррель, который они и их союзники будут пытаться установить для покупателей российской нефти.

Также сообщается, что после 15 января этот лимит регулярно пересматриваться в зависимости от изменения цен на нефть. Так, он должен быть по меньшей мере на 5% ниже, чем текущая стоимость не подсанкционной нефти на мировых рынках. Окончательное решение еще должен утвердить Совет ЕС.

Дипломаты ЕС также согласились начать в эти выходные еще один раунд переговоров о санкциях с целью наложения новых ограничений на российскую экономику и ключевых лиц. Договоренность была ключевой для достижения соглашения по ограничению цены на нефть, поскольку несколько жестко настроенных проукраинских европейских стран во главе с Польшей считают ограничение цены недостаточно вредным для экспортных доходов России.