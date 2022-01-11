Жители Ирпеня заявляют о том, что отключения электроэнергии в городе проводятся на регулярной основе.
Об этом жители города сообщили УНИАН.
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"Со вчерашнего вечера 25 многоэтажек города Ирпень находятся без света. Это уже в третий раз за последнюю неделю. Каждое отключение длится более 12 часов. В домах проживают дети, пенсионеры, инвалиды. В квартирах не работает отопление, в цоколях, кроме этого, также невозможно приготовить еду, не работает канализация (ибо все от электричества). Идут морозы. Люди брошены на произвол судьбы. Кто виноват? Владелец подстанции, таким образом шантажирующий людей? Электросеть, которая находится в аварийном состоянии по вине первого? Или ДТЭК, с которым у людей заключены договоры, но который ничего не делает для разрешения ситуации? Жители 25 многоэтажек в отчаянии. Возможно непредсказуемое развитие событий", - пишут жители Ирпеня.
В то же время, ДТЕК "Киевские региональные электросети" сообщает в Facebook о том, что по состоянию на 12.00 уже обнаружено место аварийного участка кабельной линии и начата его замена. По информации ДТЕК ремонтные работы должны завершиться сегодня к 15.00.
Однако, комментарии жителей Ирпеня под данным объявлением говорят о том, что проблема отключения существует давно и требует решения.
Угроза веерных отключений в Украине:
- Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко говорил, что Украине ближе к январю-февралю грозят веерные отключения электроэнергии. По его мнению, в течение двух месяцев на всей территории нашего государства будут ощущаться огромные проблемы с поставками электроэнергии.
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- 21 декабря 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине веерных отключений электроэнергии не будет.
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