Тестовая работа в изолированном режиме запланирована 24-26 февраля.

Оператор Объединенной энергосистемы Украины – госкомпания НЭК "Укрэнерго" – объявила об испытаниях работы энергосистемы Украины в изолированном от энергосистем России, Беларуси режиме в конце февраля.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Первый этап испытания энергосистемы Украины в изолированном от энергосистем России, Беларуси и сети ENTSO-E режиме запланирован 24-26 февраля 2022 года. В настоящее время Объединенная энергосистема Украины будет объединена с "островом Бурштынской ТЭС", две части энергосистемы Украины будут работать синхронно", - говорится в сообщении.

Как отмечается, работа в изолированном режиме – это испытание, проводимое в рамках подготовки к синхронизации Объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E, оно должно проводиться в два этапа: в зимний и летний периоды.

В пресс-службе также сообщили, что испытания в изолированном режиме и предстоящая синхронизация энергосистемы Украины с энергосистемой континентальной Европы будут проводиться в едином блоке регулирования с энергосистемой Молдовы. Результаты тестирований станут основой для принятия решения ENTSO-E о переходе на параллельную работу с украинской и молдавской энергосистемами.

В "Укрэнерго" сообщили, что операции по временному отсоединению "острова Бурштынской ТЭС" от энергосистемы ENTSO-E и присоединению его к ОЭС Украины начнутся утром 23 февраля. После их завершения будут выполняться операции по временному отсоединению ОЭС Украины от энергосистем России и Беларуси.

Возвращение энергосистемы Украины на параллельную работу с указанными энергосистемами запланировано на 27 февраля. "Работа блока регулирования "Украина-Молдова" в изолированном режиме запланирована 24-26 февраля", – рассказали в пресс-службе.

Также во время изолированной работы 24-26 февраля будут объединены торговые зоны ОЭС Украины и "острова Бурштынской ТЭС". Соответственно, Бурштынская ТЭС и все остальные украинские производители электроэнергии в указанный период будут работать в единой торговой зоне.

"НЭК "Укрэнерго" достигла всех необходимых договоренностей с операторами системы передачи (ОСП) Российской Федерации и Республики Беларусь о временном прекращении параллельной работы и возвращении к ней, отметили в компании.

Расширение синхронной зоны энергосистемы Европы: