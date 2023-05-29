Несколько дней назад госкомпании НЭК "Укрэнерго" уже пришлось просить об аварийной помощи в Румынии и Польше.

Из-за нехватки генерации в июле-августе Украина может вернуться к отключениям электричества и в первую очередь будут ограничивать поставки энергоресурса предприятиям.

Об этом сказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире телемарафона, отметив при этом, что несколько дней назад госкомпании НЭК "Укрэнерго" уже приходилось просить об аварийной помощи Румынию и Польшу.

"Сейчас ситуация такова, что в июле и августе абсолютно возможно придется снова применять отключение, как инструмент сбалансирования энергетической системы. Просто потому, что генерации недостаточно, генерация не может покрыть пиковые часы потребления", - сказал он.

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Эксперт считает, что первыми с отключениями столкнутся представители бизнеса, а не бытовые потребители. "Судя по всему именно бизнес первый будет ограничен в поставках электричества и соответственно будет два выхода: импортировать из Европы или вообще не работать. Однако европейское электричество в 2-2,5 раза дороже, чем в Украине", - пояснил он.

Энергосистема Украины

После начала войны Украина осуществила интеграцию своей энергосистемы с объединенной энергосистемой Европы, что позволило расширить экспорт электроэнергии. Однако с октября 2022 года, когда россияне начали массированно бомбить нашу энергосистему, экспорт электроэнергии прекратился.

В апреле снова начался экспорт электричества в Польшу (75 МВт) и Молдову (125 МВт). Лимит на украинский экспорт, установленный ENTSO-E, составил тогда 400 мегаватт.

24 мая 2023 года Украина прекратила экспорт электричества в соседние страны. Этот шаг связан с необходимостью покрытия внутренних потребностей страны в потреблении электроэнергии.

28 трвня 2023 года Украине пришлось начать импорт электроэнергии из ЕС.

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