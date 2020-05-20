В Киеве подорожает вода: на сколько и когда

«Киевводоканал» предлагает повысить тариф на водоснабжение и водоотвод на 19% - до 27,35 грн за куб. м с 2021 года.

Коммунальное предприятие «Киевводоканал» заявил о намерении повысить тарифы на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению до 27,35 грн за куб. м с 2021 года, что на 19% больше установленного тарифа на 2020 год, сообщает пресс-служба предприятия.

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«Предложение ЗАО «АК «Киевводоканал» по установлению на 2021 тарифов: установить тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей города Киева в размере 27,35 грн (в т.ч. НДС 4,56 грн) за 1 куб. м», - сказано в сообщении.

Из них 14,74 грн (в т.ч. НДС 2,46 грн) за 1 куб. м водоснабжения и 12,61 грн (в т.ч. НДС 2,10 грн) за 1 куб. м водоотведения.

В пресс-службе отметили, что расчеты планируемых тарифов на 2021 год проведены на основании и исключительно в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и постановлений национального регулятора.

Как сообщал УНИАН, в феврале Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила на 2020 год тариф на централизованное водоснабжение для потребителей «Киевводоканала» до 13,44 грн (в т. ч. НДС) за 1 куб. м, что на 13,5% больше предыдущего тарифа. А тариф на водоотвод до 9,55 грн (в т.ч. НДС) за 1 куб. м, что на 6,3% больше предыдущего тарифа.

Справка УНИАН. «Киевводоканал» - коммунальное предприятие в сфере водоснабжения и водоотвода в Киеве, которое отвечает за забор, подъем воды из поверхностных из подземных источников водоснабжения, очистку в соответствии с требованиями технологических регламентов, транспортировку, подачу питьевой воды потребителям. Обслуживание водопроводных сетей осуществляют 11 водопроводных эксплуатационных районов и служба эксплуатации водоводов.