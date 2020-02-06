НКРЭКУ повысила тарифы на услуги по водоснабжению и водоотводу

Так, для потребителей "Киевводоканала" тариф на централизованное водоснабжение составит 11,2 гривни за 1 кубометр, что на 13,5% больше действующего тарифа.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тарифы на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу на 2020 год.

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Соответствующее постановление регулятора было принято на очередном заседании.

Согласно решению, например, для потребителей "Киевводоканала" тариф на централизованное водоснабжение составит 11,2 гривни за 1 кубометр, что на 13,5% больше действующего тарифа.

При этом тариф на водоотвод составит 7,96 гривни за 1 кубометр, что на 6,3% больше действующего тарифа.

Тарифы приведены без учета НДС.

Всего регулятор повысил тарифы для более 40 предприятий страны.

Как сообщал УНИАН, две трети украинцев считают стоимость тепла, газа и воды слишком высокой для своего бюджета, а электроэнергию и холодную воду считают слишком дорогой более половины опрошенных.