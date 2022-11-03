В Укрэнерго заявили, что зафиксировали большую нагрузку на сеть.

Жителей и гостей Киева вечером 3 ноября предупредили об отключении света. Решение принято из-за резкого роста потребление электроэнергии.

В Укрэнерго указали, что массовое отключение электричества необходимо, чтобы избежать массовых аварий на энергооборудовании.

"Укрэнерго распорядилось провести экстренные отключения на Виноградаре, Куреневке, Оболони, Троещине, в Деснянском, Дарницком и Днепровском районах. Мы начинаем их выполнять уже сейчас", - говорится в сообщении.

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При этом указано, что на время экстренных отключений графики стабилизационных отключений не работают.

Отключение света в Киеве - что известно

Президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты серьезно повредили около 40% ТЭС, ТЭЦ и ГЭС Украины. В связи с этим Киев договаривался с 12 странами о поставках оборудования для ремонта бъектов энергетической инфраструктуры.

Кроме того, в Украине ввели гарфики стабилизационные отключения света по графикам, чтобы восстановить поврежденные энергообъекты

В Киевской области стали проводить экстренные отключения электричества, поэтому графики стабилизационных отключений не действуют.

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