Во время плановых отключений электричества, продолжающихся до 4 часов, бюветы к генераторам не подключают.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, бюветные комплексы, которые могут быть обесточены, планируется подсоединить к генераторам.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Напоминается, что бюветные комплексы уже стали резервным источником воды для горожан 31 октября, в один из дней массированных атак со стороны России, когда инфраструктурные объекты в области получили повреждения, и значительная часть потребителей осталась без централизованного водоснабжения. Бюветы подключали к генераторам, и люди смогли запастись водой.

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"Киевводфонд" продолжает подготовительные работы для максимально оперативного подключения бюветов к генераторам.

Вместе с тем отмечается, что во время плановых отключений электричества, продолжающихся до 4 часов, бюветы к генераторам не подключают.

Всего в городе работает более 180 бюветов. Работу 157 из них обеспечивает СПКП "Киевводфонд". Работающие бюветы можно найти на карте на сайте СПКП "Киевводфонд".

Атаки РФ на энергосистему Украины

31 октября российские войска осуществили очередной массированный ракетный обстрел территории Украины – выпустили десятки ракет.

В частности, из-за обстрелов была повреждена энергетическая инфраструктура в Киевской области, в результате чего 80% потребителей в столице остались без водоснабжения, без света – 350 тысяч квартир киевлян. Также во многих квартирах не было отопления.

5 ноября мэр Киева Виталий Кличко заверил, что городские власти готовы к разным сценариям развития событий: сделаны запасы горючего для генераторов, которые будут подключаться к бюветам и будут питать пункты обогрева.

Также Кличко не исключил возможности отсутствия в столице одновременно электроэнергии, воды и тепла в результате атак агрессора.

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