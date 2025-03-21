Марта Гичко

Два блока ЗАЭС можно точно вернуть украинской энергосистеме. Вернуть еще четыре блока - может быть проблемой, добавил эксперт.

Все шесть блоков Запорожской АЭС сегодня находятся в состоянии холодной остановки. Подробно о состоянии станции никто не знает, поскольку Украина потеряла над ней контроль, отметил энергетический эксперт Владимир Омельченко в интервью УНИАН.

Сейчас на ЗАЭС находятся военные российские подразделения, есть дефицит квалифицированного персонала и достаточно значительные повреждения. Заминировано все по периметру станции.

"Ситуация опасна, поскольку ЗАЭС контролируют террористические военные отряды России. Кроме того, Россия постоянно умышленно повреждает линии электропередач, которые запитывают эту станцию для того, чтобы поддерживать в безопасности охлаждение ядерного топлива и другое оборудование", - отметил эксперт.

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По его словам, в случае, если США удастся добиться возвращения станции под украинский контроль, ее не смогут сразу подключить к украинской энергосети, потому что есть серьезные проблемы. Впрочем, постепенно будут подключаться несколько блоков.

Эксперт говорит, что сначала станцию должны обследовать минеры, потом эксперты, чтобы оценить состояние оборудования, потому что "россияне много чего хотят разворовать".

"Есть вообще информация, что они хотят часть ценного оборудования на этой станции вывезти из Украины в Россию. Поэтому на разминирование, оценку повреждения и собственно сам новый проект перезапуска этой станции, пожалуй, уйдет не меньше, чем полтора-два года", - сказал Омельченко.

По его словам, два блока ЗАЭС можно точно вернуть украинской энергосистеме. Вернуть еще четыре блока - может быть проблемой.

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Если ЗАЭС в целом вернется в энергосистему Украины, то можно будет постепенно говорить и о других блоках, говорит эксперт. Впрочем, для этого нужно разрабатывать проект выдачи мощности, то есть строить новые линии электропередач, потому что сейчас значительная часть проходит на оккупированной территории.

Даже возвращение двух блоков будет достаточно для покрытия дефицита в украинской энергосистеме. Это значительно ослабит проблему с энергодефицитом. Если заработают все блоки, то проблема дефицита электроэнергии будет решена на многие годы.

Если Россия сохранит контроль над ЗАЭС, то теоретически сможет полноценно интегрировать ее в свою энергосеть. Впрочем, МАГАТЭ не даст на это разрешение. Возможно, будут судебные иски против России.

Украинские АЭС в центре внимания

В Белом доме по итогам разговора президентов США и Украины заявили, что Трамп предложил Украине "американское владение" атомными станциями, которое было бы "лучшей защитой" для них.

Впоследствии Зеленский рассказал, что во время телефонного разговора с Трампом обсуждалась возможность возобновления работы Запорожской АЭС. По словам Зеленского, может понадобиться очень много шагов, чтобы за полтора, два, два с половиной года станция начала приносить деньги и электричество для людей, если будет возвращен над ней контроль Украины.

В свою очередь министр энергетики США Крис Райт заявил, что они могут принять участие в управлении украинскими электростанциями, если это поможет обеспечить прекращение огня и принести мир.

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