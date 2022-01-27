Министр иностранных дел Германии решительно раскритиковала действия России в отношении Украины.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не исключает в случае военной агрессии РФ против Украины введение санкции против "Северного потока – 2".

Об этом она сказала, выступая сегодня в Бундестаге, сообщает DW.

Бербок вновь пригрозила России жестким ответом на дальнейшую эскалацию конфликта с Украиной.

По ее словам, у Запада имеется широкий спектр возможных ответных мер.

"Среди мер реагирования на возможное вторжение России в Украину рассматриваются санкции в отношении достроенного, но не введенного в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2", - отметила министр.

Одновременно Бербок выразила готовность продолжать диалог с Кремлем, и подчеркнула: "Кто разговаривает, тот не стреляет".

Вместе с тем она напомнила о жесткой позиции Запада, считающего недопустимой новую военную агрессию против Украины.

"Основные устои европейского миропорядка не могут служить предметом переговоров", - сказала Бербок.

Она также решительно раскритиковала действия России в отношении Украины.

"Трудно расценивать не как угрозу, когда к украинской границе без объяснимых причин стягиваются сотни тысяч солдат на танках и артиллерийских установках", - отметила министр иностранных дел ФРГ.

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Северный поток-2: Что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Оператором газопровода является компания Nord Stream 2 AG, 100% акций которой принадлежат "Газпрому".

10 сентября 2021 года в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

Для запуска "Северного потока-2" необходима его сертификация немецкими органами. Эта процедура была начата, однако 16 ноября 2021 года была приостановлена. После сертификации немецкими органами разрешение на эксплуатацию должна дать Еврокомиссия. Без одобрения со стороны ЕК газопровод не может быть запущен.

В Украине предупреждали, что Россия может использовать газопровод в качестве "оружия".