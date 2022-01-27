Нед Прайс заявил, что трубопровод позволяет оказывать давление на РФ.

Российский газопровод "Северный поток-2" не будет введен в эксплуатацию, если Москва нападет на Киев. В США отметили, что трубопровод позволяет давить на Россию.

Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс в эфире радиостанции National Public Radio.

"Я хочу донести предельно четко: если Россия тем или иным путем вторгнется на Украину, реализация "Северного потока-2" не сдвинется с места. Мы хотим, чтобы это было предельно понятно", - заявил дипломат.

По его словам, пока трубопровод не запущен, США и Германия могут оказывать давление на Москву.

"Это инструмент давления для нас, для Германии, для трансатлантического сообщества, потому что газ не идет по трубопроводу. Это не инструмент давления для Владимира Путина — и это должно быть ясно", - подытожил Прайс.

Читайте также В "Укрэнерго" назвали причину аварийной поставки электроэнергии из Беларуси Северный поток-2 - что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Оператором газопровода является компания Nord Stream 2 AG, 100% акций которой принадлежат "Газпрому".

10 сентября 2021 года в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

Для запуска "Северного потока-2" необходима его сертификация немецкими органами. Эта процедура была начата, однако 16 ноября 2021 года была приостановлена. После сертификации немецкими органами разрешение на эксплуатацию должна дать Еврокомиссия. Без одобрения со стороны ЕК газопровод не может быть запущен.

В Украине предупреждали, что Россия может использовать газопровод в качестве "оружия".

Вас также могут заинтересовать новости: