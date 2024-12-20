Избранный президент назвал ископаемое топливо "жидким золотом".

Избранный президент США Дональд Трамп, что Европейский союз должен закупать американскую нефть и газ, чтобы компенсировать "огромный дефицит" с крупнейшей экономикой мира. Если же блок откажется, то его ждут новые пошлины.

"Я сказал Европейскому союзу, что они должны компенсировать свой огромный дефицит с США за счет масштабных закупок нашей нефти и газа. В противном случае - только ТАРИФЫ", - говорится в сообщении Трампа.

Во время предвыборной кампании Трамп обещал увеличить объемы бурения нефтяных скважин в США и назвал ископаемое топливо "жидким золотом".

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Цены на международный нефтяной эталон Brent снизились на 0,4% до 72,61 доллара за баррель в пятницу. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate снизились на 0,4% до 69,14 доллара за баррель.

Политика Трампа в отношении ЕС - последние новости

Эксперты Bank of America считают, что инвесторы недооценивают риски торговой войны при президентстве Трампа. Они прогнозируют 5% падение валют развивающихся рынков в первой половине 2025 года.

Еще в ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял, что введет новые пошлины в отношении товаров из ряда стран, как Китай и Мексика. Кроме того, он неоднократно обещал повысить пошлины на товары из ЕС.

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