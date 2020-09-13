Дания стала последней страной, которая дала согласие на прохождение трубопровода через ее воды.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен поддержала заявления властей Германии о возможной остановке строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает датская телерадиокомпания DR.

Читайте такжеЕС раскритиковал санкции США против Северного потока-2

Также Фредериксен призвала восстановить международную дискуссию по этому вопросу.

«Я не думаю, что мы должны становиться зависимыми от российского газа, поэтому я думаю, что будет хорошо, если мы сможем возобновить дискуссию об этом», — заявила она.

"Я не думаю, что мы должны становиться зависимыми от российского газа", - заявила премьер-министр Дании

Премьер Дании также добавила, что всегда выступала против проекта.

В прошлом году Дания стала последней страной, которая дала согласие на прохождение трубопровода через ее воды — за несколько месяцев до прихода Фредериксен в правительство.

Хронология событий

20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Навального госпитализировали. Через два дня его эвакуировали из Омска в берлинскую клинику Charite.

4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы «Новичок» в крови, мочи и на коже Навального.

Европейские политики неоднократно призывали Россию расследовать факт отравления Навального.

4 сентября послы всех 30 государств-членов НАТО на экстренном заседании выступили с требованием провести международное расследование в связи отравлением Навального.

6 сентября министр иностранных дел Германии Гайко Масс в интервью в газете Bild am Sonntag указал, что "надеется на то, что Россия не заставит ФРГ изменить свою позицию относительно "Северного потока-2" из-за отравления Навального.

В то же время глава немецкой дипломатии признал, что отказ от завершения строительства газопровода нанесет ущерб интересам ряда фирм из Германии и других европейских стран.

В тот же день министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что готова обсуждать вопрос введения санкций против России, в том числе касательно недостроенного газопровода "Северный поток-2".

Вместе с тем, как заявил 7 сентября представитель канцлера Германии, Ангела Меркель не исключает, что ситуация вокруг отравления Навального может сказаться на будущем газопровода «Северный поток-2».

8 сентября 2020 года в Кремле заявили, что не видят оснований для переговоров с Германией по «Северному потоку-2».

В тот же день, 8 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германия должна прекратить строительство "Северного потока-2".

9 сентября 2020 года Польша предложила Германии альтернативу "Северному потоку-2".

11 сентября 2020 года власти Германии заявили о том, что рассматривают приостановку строительства газопровода «Северный поток-2» в качестве реакции на ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

12 сентября 2020 года Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что решение о заморозке газопровода "Северный поток – 2" в руках Германии, а не Евросоюза.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН