Рыночная стоимость электроэнергии колеблется сегодня в районе 7-8 гривень, отметил глава правительства.

Благодаря увеличению тарифа на электроэнергию для населения государственные "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" получат средства на ремонты и будут платить больше налогов.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "Даже это поднятие не покрыло рыночную стоимость. Рыночная стоимость электроэнергии колеблется сегодня в районе 7-8 гривень. Мы установили тариф 4,32 гривень, исходя из самой дешевой себестоимости "Энергоатома" и "Укргидроэнерго". Это две государственные компании", - сказал он.

Премьер подчеркнул, что сейчас тариф - это наименьшая себестоимость электроэнергии, которую можно дать людям. Он пояснил, что благодаря тому, что сейчас тариф покрывает себестоимость электроэнергии, "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" получат средства на ремонты, а также будут платить в бюджет больше налогов.

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"Что дает покрытие себестоимости? Это дает накопление средств, уплату больше налогов в бюджет двумя государственными компаниями. Это дает возможность им ремонтироваться. Уплаченные налоги будут переведены в фонд поддержки, в фонд субсидий, специальный счет для выплаты субсидий людям", - подчеркнул Шмыгаль. Также он добавил, что даже в условиях войны люди продолжат получать субсидии, если не в состоянии самостоятельно платить за электроэнергию.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что для покрытия себестоимости производства электроэнергии государственными "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго" надо повысить тариф на свет для населения.