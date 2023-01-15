Поисковая операция на месте удара продолжается.

На месте ракетного удара России по жилому дому в Днепре продолжают разбирать завалы. На данный момент известно о 14 погибших.

"Днепропетровщина. 15 января, 02.50. 14 погибших… 38 человек спасатели извлекли из-под завалов", – сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Спасатели продолжают поисковую операцию.

Видео дня

Ранее сообщалось, что в результате российского ракетного удара пострадали 73 человека. Среди них – 14 детей. Почти все пострадавшие находятся в больницах.

Удар по Днепру 14 января

В субботу, 14 января 2023 года, российские террористы обстреляли Днепр. Ракета попала в жилой многоэтажный дом, в результате чего один из подъездов дома был полностью разрушен.

Удар по дому был нанесен российской ракетой Х-22. Она известна как "убийца авианосцев".

В сети начали распространять слух о том, что ракета якобы была сбита украинской ПВО. Однако в Воздушных силах заявили, что у Вооруженных сил Украины нет средств, способных сбивать такие ракеты. С начала военной агрессии России по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна не была сбита средствами противовоздушной обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: