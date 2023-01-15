На месте ракетного удара России по жилому дому в Днепре продолжают разбирать завалы. На данный момент известно о 14 погибших.
"Днепропетровщина. 15 января, 02.50. 14 погибших… 38 человек спасатели извлекли из-под завалов", – сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Спасатели продолжают поисковую операцию.
Ранее сообщалось, что в результате российского ракетного удара пострадали 73 человека. Среди них – 14 детей. Почти все пострадавшие находятся в больницах.
Удар по Днепру 14 января
В субботу, 14 января 2023 года, российские террористы обстреляли Днепр. Ракета попала в жилой многоэтажный дом, в результате чего один из подъездов дома был полностью разрушен.
Удар по дому был нанесен российской ракетой Х-22. Она известна как "убийца авианосцев".
В сети начали распространять слух о том, что ракета якобы была сбита украинской ПВО. Однако в Воздушных силах заявили, что у Вооруженных сил Украины нет средств, способных сбивать такие ракеты. С начала военной агрессии России по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна не была сбита средствами противовоздушной обороны.