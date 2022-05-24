За время войны НКРЭКУ зафиксировала многочисленные злоупотребления в сфере электроэнергетики и на рынке природного газа.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), возобновила невыездные внеплановые проверки предприятий в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Отмечается, что правительство предоставило право НКРЭКУ в течение периода военного положения осуществлять внеплановые мероприятия государственного контроля.

Пресс-служба напомнила, что после внедрения военного положения проведение всех мероприятий государственного контроля было приостановлено. Однако, в течение этого периода НКРЭКУ были зафиксированы многочисленные злоупотребления субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере электроэнергетики и на рынке природного газа.

Указанные злоупотребления касались как манипуляций на рынке электроэнергии, несоблюдения правила балансировки, правила функционирования рынка вспомогательных услуг, порядка проведения расчетов на рынке, несоблюдения гарантированных стандартов качества электрической энергии, нарушений правил розничного рынка электрической энергии и тому подобное, так и расчетов за услугу распределения природного газа, формирование объема природного газа потребителю и расчетов за потребленный природный газ.

"Возобновление внеплановых невыездных проверок регулятором будет способствовать обеспечению устойчивого функционирования сектора энергетики и коммунальных услуг, улучшит уровень предоставления жизненно необходимых услуг потребителям", - сообщили в НКРЭКУ.

"Нафтогаз" и долги тепловиков:

24 мая 2022 года появилась информация о том, что пять теплоснабжающих предприятий получили от государственного газоснабжающего ГК "Нафтогаз Трейдинг" письма-требования об уплате штрафов за нарушение условий долгосрочных договоров поставки газа.

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