Общая сумма требования штрафов к ним на сегодня составляет почти 150 млн грн.

Пять теплоснабжающих предприятий получили от государственного газоснабжающего ГК "Нафтогаз Трейдинг" письма-требования об уплате штрафов за нарушение условий долгосрочных договоров поставки газа.

Об этом сообщает межотраслевая ассоциация "Укртеплокоммунэнерго".

"Потребитель-теплопоставщик должен за пять рабочих дней до начала соответствующего расчетного периода заключить договор или дополнительные соглашения к договорам банковского счета в отношении осуществления списания средств со счетов потребителя, куда поступают средства за услуги теплоснабжения, на которые был использован газ. Если предприятие ТКЭ не выполняет это требование – оплачивает штраф в размере 10% стоимости природного газа за соответствующий расчетный период. Причем отсутствие долгов за газ или сроков расчета во внимание не берутся", - говорится в сообщении

На сегодня "письма счастья" со штрафными требованиями от 2,2 до 47,2 млн уже получили КП "Обуховрайтеплосеть" (Киевская область), ПТМ "Ковельтепло" (Волынская область), ДКП "Луцктепло" (Волынская область), ООО "Ривнетеплоэнерго" (Ривненская область) и ДМП "Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" (Ивано-Франковская область). Общая сумма требования штрафов к ним на сегодня составляет почти 150 млн грн.

В ассоциации заявили, что эти штрафные требования ГК "Нафтогаз Трейдинг", кроме того что являются нелегитимными в условиях военного положения, не имеют источников возмещению, не включаются в тарифы и не списываются согласно требованиям Закона Украины №1730 "О мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотвода". Следовательно, источником погашения штрафов ООО "ГК "Нафтогаз Трейдинг" должны стать средства местных бюджетов.

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