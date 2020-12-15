Украина продала за рубеж электричество на сумму 256 млн долл., а закупила на 123 млн долл.

Украина в январе-ноябре 2020 года сократила экспорт электроэнергии в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 24,8% - до 255,56 млн долл.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

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По данным таможни, 46,5% (118,84 млн долл.) выручки от экспорта пришлось на поставки электроэнергии в Венгрию.

Около 30,6% (78,26 млн долл.) от общего объема экспорта электроэнергии пришлось на Польшу и 16,8% (42,9 млн долл.) – на Румынию. Экспорт в другие страны составил 15,5 млн долл.

Также отмечается, что расходы на импорт электроэнергии в Украину по итогам одиннадцати месяцев 2020 года составили 122,939 млн долл. Большая часть – 49,8%, или 61,2 млн долл. - пришлась на поставки из Словакии, 39,5 млн долл. (32,1%) - из Венгрии и 10,5 млн долл. (8,5%) - из Беларуси. Из других стран было импортировано электричества на сумму 11,69 млн долл.

Предыдущие показатели

Украина в 2019 году увеличила валютную выручку от экспорта электроэнергии на 14% по сравнению с 2018 годом – до 379 млн долл.

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Автор: Анна Бредихина