Доля поставок из России упала вдвое впервые за много лет, а из США и Австралии увеличилась.

Украина в 2022 году вдвое уменьшила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита, по сравнению с прошлым годом, до 1,179 млрд долл.

Как говорится в сообщении на сайте Государственной таможенной службы, за отчетный период в Украину было импортировано в четыре раза меньше угля - 4,6 млн тонн, а годом ранее - 19,5 млн тонн. Крупнейшими поставщиками в указанный период были Россия, США и Австралия

Стоит отметить, что доля России в поставках снизилась с 62% до 37% - 431 млн долл., а доля США выросла с 20% до 26% - до 309 млн долл. До этого многие годы поставки из РФ занимали львиную долю в импорте угля.

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Из Австралии Украина импортировала уголь на 200 млн долл. (17%). Из других стран был импортирован уголь на сумму 240 млн долл.

Ситуация с импортом угля

Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда в результате военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь.

В 2021 году Украина увеличила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 46,7% - до 2,48 млрд долл. Крупнейшими поставщиками в указанный период были Россия, США и Казахстан.

Однако в связи с полномасштабным вторжением РФ, Украина заявила о намерении во время отопительного сезона рассчитывать на уголь собственной добычи.

В марте 2022 года ДТЭК начал импорт угля из Польши для поддержки энергосистемы.

5 апреля 2022 года ЕС ввел запрет на импорт угля из России и транспортную блокаду.

21 июля 2022 года в Великобритании были внесены поправки в положение о санкциях в отношении России. Эта поправка запрещает импорт нефти и нефтепродуктов, угля и угольных продуктов и золота, а также приобретение, поставку и доставку, прямо или косвенно, этих товаров. Также запрещается предоставление технической помощи, финансовых услуг и фондов, посреднических услуг, связанных с этими товарами.

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