В количественном выражении закупки увеличились на 10%.

Украина в январе 2021 года сократила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 8,3% - до 159,89 млн долл.

Соответствующие данные размещены на сайте Государственной таможенной службы.

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Согласно данным таможни, за отчетный период в Украину было импортировано 1,79 млн тонн угля, а годом ранее – 1,62 млн тонн (+10%). Крупнейшими поставщиками в указанный период являлись Россия, США и Казахстан.

Импорт угля из России в денежном выражении за 2020 год составил 100,6 млн долл. (63%), из США – 43,9 млн долл. (27,5%). Из Казахстана Украина импортировала угля на 13,8 млн долл. (8,7%). Из других стран было импортировано угля на сумму 1,44 млн долл.

Что этому предшествовало

Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь.

Украина в 2020 году сократила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 39,6% - до 1,69 млрд долл.

19 января 2021 года Государственная компания «Укрэнерго» - оператор Объединенной энергосистемы страны заявила о критической ситуации с запасами угля на складах теплоэлектростанций в связи с наступлением холодов.

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Автор: Анна Бредихина