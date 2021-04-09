В количественном выражении закупки увеличились на 18,4%, до 5,2 млн тонн.

Украина в январе-марте 2021 года увеличила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 0,5% - до 474,5 млн долл.

Соответствующие данные размещены на сайте Государственной таможенной службы.

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Согласно данным таможни, за отчетный период в Украину было импортировано 5,19 млн тонн угля, а годом ранее – 4,38 млн тонн (+18,4%). Крупнейшими поставщиками в указанный период являлись Россия, США и Казахстан.

Импорт угля из России в денежном выражении за три месяца составил 286,8 млн долл. (60,45%), из США – 107 млн долл. (22,6%). Из Казахстана Украина импортировала угля на 56,8 млн долл. (12%). Из других стран было импортировано угля на сумму 23,7 млн долл.

Что этому предшествовало

Украина в 2020 году сократила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 39,6% - до 1,69 млрд долл.

Справка УНИАН. Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь.

19 января 2021 года государственная компания «Укрэнерго» - оператор Объединенной энергосистемы страны заявляла о критической ситуации с запасами угля на складах теплоэлектростанций в связи с наступлением холодов.

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Автор: Анна Бредихина