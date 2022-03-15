Украина может состыковаться с европейской энергосетью уже на этой неделе.

Украина успешно прошла технические испытания для синхронизации своей энергосистемы с единой энергосетью стран Евросоюза ENTSO-E.

Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel, ссылаясь на генерального директора частного украинского энергохолдинга ДТЭК Максима Тимченко.

"В нашей нынешней ситуации нет оправдания тому, чтобы не завершить этот процесс (синхронизации с европейской энергосистемой) как можно быстрее", - заявил Тимченко, добавив, что все технические испытания украинская энергосистема уже успешно завершила.

Кроме того, немецкое издание отмечает, что окончательная синхронизация Украины с энергосистемой может состояться уже на этой неделе.

"Украина может состыковаться с Европой уже на этой неделе. Процесс, который обычно занимает годы, должен быть максимально сжатым", - сообщает издание.

Испытания энергосистемы в изолированном режиме:

С 24 по 26 февраля Украина прошла первый этап испытания своей энергосистемы в изолированном от энергосистем РФ и Беларуси режиме. После этого планировалось обратное присоединение, однако после нападения России было решено этого не делать.

8 марта министр энергетики Герман Галущенко заявил, что присоединение украинской энергосистемы к единой энергосистеме Европейского Союза может состояться в течение недели. "Сейчас заканчивается техническое состояние синхронизации. Буквально на днях все будет закончено", - сказал он.

Справка УНИАН. ENTSO-E - европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии, объединяющая 43 оператора в 36 странах Европейского континента.

Война против Украины: