Украина успешно прошла технические испытания для синхронизации своей энергосистемы с единой энергосетью стран Евросоюза ENTSO-E.
Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel, ссылаясь на генерального директора частного украинского энергохолдинга ДТЭК Максима Тимченко.
"В нашей нынешней ситуации нет оправдания тому, чтобы не завершить этот процесс (синхронизации с европейской энергосистемой) как можно быстрее", - заявил Тимченко, добавив, что все технические испытания украинская энергосистема уже успешно завершила.
Кроме того, немецкое издание отмечает, что окончательная синхронизация Украины с энергосистемой может состояться уже на этой неделе.
"Украина может состыковаться с Европой уже на этой неделе. Процесс, который обычно занимает годы, должен быть максимально сжатым", - сообщает издание.
Испытания энергосистемы в изолированном режиме:
С 24 по 26 февраля Украина прошла первый этап испытания своей энергосистемы в изолированном от энергосистем РФ и Беларуси режиме. После этого планировалось обратное присоединение, однако после нападения России было решено этого не делать.
8 марта министр энергетики Герман Галущенко заявил, что присоединение украинской энергосистемы к единой энергосистеме Европейского Союза может состояться в течение недели. "Сейчас заканчивается техническое состояние синхронизации. Буквально на днях все будет закончено", - сказал он.
Справка УНИАН. ENTSO-E - европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии, объединяющая 43 оператора в 36 странах Европейского континента.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 9 марта ООН зафиксировало 1506 случаев гибели или ранения гражданских лиц в Украине: 549 погибших и 957 раненых.
- По состоянию на 11 марта 2022 года по подсчетам ООН Украину покинули 2,5 миллиона беженцев.
- 13 марта, в Ирпене Киевской области российские оккупанты расстреляли корреспондента New York Times, еще один журналист ранен.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.