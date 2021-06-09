Украина прорабатывает сценарии возможного возвращения полного пакета санкций относительно "Северного потока-2".

Украина в своей позиции относительно газопровода "Северный поток-2" настаивает на выполнении европейских директив, которые обязывают российский "Газпром" отделить функцию по транспортировке газа (анбандлинг), как это сделала Украина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сказала во время пресс-конференции после выступления на форуме "Украина 30. Экология".

Читайте такжеУкраина может сохранить транзит газа вопреки "Северному потоку-2" - Зеркаль

"В первую очередь мы настаиваем на том, чтобы Европейская комиссия выполняла требования своих же директив, которые предусматривают обязательства проведения анбандлинга "Газпрома", как это произошло в Украине, чтобы состоятельность такой транспортировки была реализована", - сказала она.

По словам Стефанишиной, даже если проект "Северный поток-2" будет закончен, Украина прорабатывает сценарии о возможном возвращении полного пакета санкций. Над этим работает и команда НАК "Нафтогаз Украины", политики и правительство.

"Мы считаем, что не все потеряно. Переговоры продолжаются. Мы еще можем остановить ситуацию", - добавила вице-премьер.

Процесс анбандлинга

С 1 января 2020 года функции оператора магистральных газопроводов Украины перешли от госкомпании "Укртрансгаз" - дочки "Нафтогаза", к "Оператору ГТС Украины". Таким образом состоялся процесс анбандлинга, то есть отделение деятельности по транспортировке природного газа (деятельности Оператора ГТС) от добычи и поставки природного газа и электрической энергии.

История газопровода

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром".

Финансируют проект европейские компании: французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года наряду с уже существующим "Северным потоком-1".

США ввели против "Северного потока-2" ряд санкций и неоднократно призывали европейских союзников и частные компании прекратить работы по строительству газопровода.

7 января 2021 года в Германии учредили фонд по поддержке достройки "Северного потока-2".

18 компаний уже отказались от участия в проекте по сооружению газопровода или планируют это сделать из-за угрозы попасть под санкции.

6 февраля компания Nord Stream 2 AG заявила о продолжении работ по прокладке труб для газопровода.

14 марта вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс заявил, что Европе не нужен газопровод "Северный поток-2". Несмотря на это, Германия продолжает настаивать на завершении проекта.

19 марта госсекретарь США Энтони Блинкен призвал компании-участницы строительства "Северного потока-2" немедленно прекратить работы по прокладке труб и пригрозил введением новых санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газопровод "Северный поток-2" ловушкой для стран всей Европы.

20 апреля 2021 года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украина должна оставаться транзитной страной российского газа в Европу, несмотря на решение Германии завершить строительство российского газопровода "Северный поток-2".

19 мая 2021 в Госдепе США заявили, что не будут вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, ответственной за строительство газопровода "Северный поток-2", и ее руководителя Маттиаса Варнига. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отказ от этих санкций "соответствует национальным интересам" страны.

26 мая 2021 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что в деле "Северного потока-2" Украина будет бороться за национальные интересы до конца.

1 июня 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что после запуска российского газопровода "Северный поток-2" Россия сделает все возможное, чтобы не продлевать действующий контракт о транзите голубого топлива через Украину.

4 июня 2021 года президент России Владимир Путин заявил о завершении строительства первой нитки "Северного потока-2".

4 июня 2021 года в СНБО рассказали о шансах Украины остановить запуск "Северного потока-2".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что решение об отказе от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG и ее директора Маттиаса Варнига может быть пересмотрено.

8 июня делегация Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» во главе с председателем правления госкомпании Юрием Витренко прибыла в США для проведения ряда деловых встреч для того, чтобы убедить американских сенаторов в необходимости усиления санкций против строящегося газопровода «Северный поток-2».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Бредихина