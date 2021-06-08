Главная цель делегации - убедить американских сенаторов в применении американских санкций непосредственно для компании-оператора газопровода "Северного потока-2" и ее управленцев.

Делегация Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» во главе с председателем правления госкомпании Юрием Витренко сегодня вечером проведет ряд деловых встреч в США для того, чтобы убеждить американских сенаторов в необходимости усиления санкций против строящегося газопровода «Северный поток-2», сообщила пресс-служба госкомпании.

«Председатель правления «Нафтогаза» Юрий Витренко уже сегодня вечером по киевскому времени в Вашингтоне будет иметь первые деловые встречи. Главная цель делегации НАК - это убедить американских сенаторов, которые являются соавторами законопроектов PEESA/PEESCA, для представления новых изменений в законодательство, которые будут требовать применения американских санкций непосредственно для Nord Stream 2 AG и управленцев компании», - сообщил директор пресс-службы «Нафтогаза» Максим Белявский.

Санкции США против "Северного потока-2"

Госдепартамент США не стал вводить санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект газопровода "Северный поток 2" и ее руководителя Маттиаса Варнига, которого западные СМИ называют союзником президента РФ Владимира Путина. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отказ от санкций соответствует национальным интересам США.

Несмотря на это Госдепартамент США объявил о введении санкций против четырех судов и четырех юридических лиц, привлеченных к прокладке «Северного потока-2».

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Ситуация с "Северным потокм-2"

Проектом «Северный поток-2» (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявляет, что украинские дипломаты делают все возможное, чтобы остановить запуск "Северного потока-2". По его словам, препятствовать этому проекту сложно, поскольку на территории Европы есть мощные игроки, которые заинтересованы в сотрудничестве с РФ.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский «Газпром». Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall. Трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже существующим «Северным потоком-1». Его сооружение приостанавливалось из-за введенных США санкции против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его собственными силами.

Президент Владимир Зеленский убежден, что после запуска "Северного потока-2" Россия сделает все возможное, чтобы не продлевать действующий контракт по транзиту голубого топлива через Украину.

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Автор: Игорь Орел