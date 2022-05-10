Причина остановки - вмешательство оккупантов в работу станции и невозможность контроля за ней со стороны компании.

С 11 мая Украина останавливает транзит газа через станцию в Луганской области, которая оказались на временно оккупированной Россией территории – через этот пункт осуществляется поставка трети объема газа в Европу.

Об этом сообщает Оператор ГТС Украины.

"Оператор ГТС Украины сообщает о наступлении форс-мажорных обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшую транспортировку газа через ГИС "Сохрановка" и пограничную компрессорную станцию (КС) "Новопсков", которые находятся на оккупированной территории. КС "Новопсков" является первой из компрессорных станций украинской ГТС в Луганской области, через которую осуществляется транзит почти трети газа (до 32,6 млн куб. м в сутки) из РФ в Европу", - говорится в сообщении.

Из-за военной агрессии РФ ряд объектов газотранспортной системы находится на оккупированной территории. Сейчас ОГТСУ не может осуществлять оперативно-технологический контроль за КС "Новопсков" и другими активами, расположенными на этих территориях.

Вмешательство оккупационных сил в технологические процессы, изменения режимов работы объектов ГТС, включая несанкционированные отборы газа из транзитного потока, поставили под угрозу стабильность и безопасность работы всей украинской газотранспортной системы, отмечают в компании.

"С учетом вышеуказанного ОГТСУ информирует, что с 7:00 11 мая 2022 года прием газа в ГТС Украины в физической точке соединения "Сохрановка" осуществляться не будет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для выполнения транзитных обязательств перед европейскими партнерами в полном объеме и в соответствии с условиями договора возможен временный перенос недоступных мощностей с физической точки соединения "Сохрановка" на точку "Суджа", которая находится на контролируемой Украиной территории.

Как сообщал УНИАН, в апреле "Оператор ГТС Украины" заявлял о грубых вмешательствах представителей РФ и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований, так называемых "ЛНР", в операционную работу и технологические процессы транспортировки газа через компрессорную станцию ​​"Новопсков" в Луганской области.

Действия оккупантов могли привести к значительным рискам целостности газотранспортной системы, стабильности режимов транспортировки газа и в результате – невозможности выполнения транспортировки газа через КС, в частности, в рамках транзитного контракта.

Напомним, общая транзитная мощность украинской ГТС составляет 146 млрд куб. м.

В 2021 году транзит природного газа из РФ составил 41,7 млрд куб. м при общем уровне забронированных мощностей в 44,4 млрд куб. м (для точек входа из РФ) и 45,8 млрд куб. м (для точек выхода в страны-члены ЕС и Молдову). То есть "Газпром" использовал забронированные мощности по точкам входа на 93,8%, по точкам выхода - 91%.

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