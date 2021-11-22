Украина трижды в 2021 году запрашивала Беларусь об аварийных поставках электроэнергии.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в Украине не рассчитывают на стабильные поставки электроэнергии из Беларуси.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам во время международной конференции "Атомные возможности для развития Украины".

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Галущенко напомнил, что 21 ноября после трехдневного перерыва поставки электроэнергии из Беларуси в Украину снова возобновились.

"Мы не рассчитываем на этот объем и тем более на стабильность. Поэтому, когда мы считали прогнозный баланс на осенне-зимний период, в частности на ноябрь, мы вообще не рассчитывали на этот объем", - сказал он.

Поставки электроэнергии в Украину:

17 ноября 2021 года в Министерстве энергетики Беларуси заявили, что поставки электроэнергии в Украину будут прекращены с 18 ноября. О причинах такого решения не сообщалось. В то же время, по данным белорусского Минэнерго, в тот день отключился первый энергоблок Белорусской АЭС. 19 ноября этот блок был подключен к сети.

С 18 по 20 ноября объемы импорта электроэнергии из Беларуси в Украину упали с 415 МВТ-ч до нуля. В настоящее время суточный объем импорта электроэнергии составляет около 2% от общего потребления.

21 ноября Беларусь возобновила поставки в Украину электроэнергии.

2 ноября Украина запросила аварийную помощь из энергосистемы Беларуси в объеме 500 МВт и из Словакии через Бурштынский энергоостров в объеме 100 МВт.

Потребность в аварийной помощи возникла из-за дефицита мощности в энергосистеме.

Украина трижды в 2021 году запрашивала Беларусь об аварийных поставках электроэнергии.

18 ноября 2021 года Оператор объединенной энергосети - государственная компания "Укрэнерго" оценила последствия прекращения импорта электроэнергии из Беларуси для украинской энергосистемы и потребителей.

Автор: Анна Бредихина