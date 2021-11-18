Производство электроэнергии на ТЭЦ продолжает расти, а на ТЭС снижаться.

Оператор объединенной энергосети - государственная компания "Укрэнерго" оценила последствия прекращения импорта электроэнергии из Беларуси для украинской энергосистемы и потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Отмечается, что коммерческий импорт электроэнергии из энергосистемы Беларуси в торговую зону "ОЭС Украины" продолжался в течение всех суток 17 ноября в соответствии с согласованными графиками участников рынка. В то же время, с 01:00 18 ноября (по киевскому времени) импорт электроэнергии из Беларуси в "ОЭС Украины" прекращен.

При этом в компании пояснили, что наличие и объемы импортно-экспортных поставок электроэнергии зависят исключительно от внешнеэкономических сделок участников рынка (поставщики, трейдеры). В то время как "Укрэнерго", как оператор системы передачи, не осуществляет коммерческий импорт или экспорт электроэнергии.

"Сейчас энергосистема Украины работает стабильно. Никаких отключений потребителей, связанных с мерами для принудительного снижения потребления, за предыдущие сутки и по состоянию на сейчас не произошло. Графики ограничения мощности и аварийного отключения не применялись", - говорится в сообщении.

По данным компании, в Украине в работе находится 13 атомных энергоблоков с нагрузкой 11,4-11,5 ГВт. Продолжает расти производство на ТЭЦ, в частности, по сравнению с 16 ноября, на 11,2% - до 31,5 млн кВт-ч, за счет работы Киевской ТЭЦ-6 и ТЭЦ-5 тремя блоками и Харьковской ТЭЦ-5 - одним блоком.

В компании сообщили, что производство электроэнергии на ТЭС продолжает снижаться. По сравнению с 16 ноября оно уменьшилось на 3% - до 99,2 млн кВт-ч.

"Общие запасы угля на складах ТЭС составляют 371 тыс. тонн, в том числе газового - 241,7 тыс. тонн и антрацитового — 129,3 тыс. тонн", - отметили в компании.

Поставки электроэнергии в Украину:

2 ноября Украина запросила аварийную помощь из энергосистемы Беларуси в объеме 500 МВт и из Словакии через Бурштынский энергоостров в объеме 100 МВт.

Потребность в аварийной помощи возникла из-за дефицита мощности в энергосистеме.

Украина трижды за 2021 год запрашивала аварийные поставки электроэнергии.

8 ноября 2021 года компания "Белэнерго" сообщила о прекращении экспорта электроэнергии в Украину. Позже украинские энергетические эксперты отметили, что, согласно письму компании "Белэнерго", экспорт электроэнергии будет прекращен исключительно по рамочным контрактам, тогда как по всем другим видам контрактов поставки могут продолжиться.

17 ноября Министерство энергетики Беларуси заявило, что поставки электроэнергии в Украину будут прекращены с 18 ноября в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений.

Автор: Анна Бредихина