Начата работа по оценке возможностей украинской газотранспортной системы, необходимых инвестиций для ее модернизации, чтобы обеспечить транспортировку водорода в страны ЕС.

Украина изучает возможности экспорта в Европу нового вида топлива - водорода.

Об этом говорится на сайте Министерства энергетики.

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"Министерство будет максимально способствовать сотрудничеству украинского бизнеса с зарубежными партнерами, создавать необходимую регуляторную базу, систему сертификации продукции и тому подобное. Для нас важно, чтобы рынок с самого начала создания соответствовал европейским стандартам и сразу был интегрирован в европейский рынок", - сказал заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков.

По его словам, уже начата работа по оценке возможностей украинской газотранспортной системы, необходимых инвестиций для ее модернизации, чтобы обеспечить транспортировку водорода в страны ЕС.

"Вопрос экспортных поставок водорода в Европу целесообразно рассматривать в комплексе с вопросом ресурсов и мощностей производства водорода. Комплексное видение всех составляющих будет изложено в нашей Водородной стратегии, и она должна очертить видение Украины в развитии водородной отрасли. Мы за экономически целесообразные и экологически безопасные пути будущего партнерства с Европой", - заявила заместитель министра Юлия Пидкоморна.

Она также отметила, что уже сейчас стоит начинать соответствующие образовательные курсы в высших учебных заведениях, ведь необходимо готовить профессионалов, которые будут развивать новую отрасль.

Транспортировка водорода в Европу:

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина намерена в среднесрочной перспективе транспортировать в страны Европейского Союза водород, используя мощности своей газотранспортной системы.

Министерство энергетики в ближайшее время разработает стратегию водородной экономики Украины и регуляторное поле для запуска рынка водорода в нашей стране.

Водородная стратегия является неотъемлемой частью Европейского зеленого соглашения. Эта масштабная инициатива призвана превратить Европу в первый климатически нейтральный континент до 2050 года. Еврокомиссия отдельно выделяет Украине как приоритетного партнера в развитии водородной энергетики, учитывая ее природные ресурсы, взаимосвязанность инфраструктуры и технологическое развитие.

В июне Министерство энергетики Украины присоединилось к Европейскому альянсу по чистому водороду.

Автор: Анна Бредихина