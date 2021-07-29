Водород вместо газа: станет ли Украина мировым экспортером нового вида топлива

Производство нового вида экологически чистого топлива - водорода становится главной темой для европейской экономики, борющейся с изменениями климата. Украина имеет огромный потенциал и все шансы стать лидером в этом направлении, зарабатывая деньги на поставках в Европу. УНИАН попытался разобраться, что наша страна должна для этого сделать.

В борьбе с климатическими изменениями развитые страны мира активно отказываются от использования традиционных источников энергии, таких как уголь, нефть и газ в пользу экологически чистых ее видов. Одной из таких альтернатив может стать использование водорода.

К сожалению, водород практически не встречается на нашей планете Земля в чистом виде, поэтому его нужно извлекать из других соединений при помощи сложных химических реакций. Наиболее перспективное направление получения водорода при помощи электролиза одного из самых распространенных на нашей планете веществ – воды, которая под действием тока разлагается на водород и кислород.

На нынешнем этапе технологического развития человечества этот процесс является очень энергоемким. Нужны большие мощности, производящие безвредное для экологии электричество, то есть, из возобновляемых источников - солнца и ветра, биомассы.

Понимая важность развития этого направления, европейцы в ряде стран начали обсуждать вариант приравнивания получения водорода с использованием атомной энергии к "зеленой" экологически чистой категории.

Водородная стратегия уже стала неотъемлемой частью Европейского зеленого соглашения - масштабной инициативы по превращению Европы в климатически нейтральный континент до 2050 года.

Еврокомиссия назвала нашу страну приоритетным партнером в развитии водородной энергетики, учитывая природные ресурсы Украины, производственные возможности, разветвленную национальную сеть трубопроводного транспорта, которая соединена с европейской сетью, и инфраструктуру для хранения.

Наши европейские соседи считают, что к 2030 году Украина способна производить 10 гигаватт мощностей по производству "зеленого" водорода, из них 8 гигаватт могут экспортироваться в страны Евросоюза, преимущественно, в Германию.

Водород в Украине производится и сейчас, но в мизерных объемах. Например, его используют производители аммиака. Также водород производится и потребляется в металлургии.

Однако, пока производство водорода в украинской промышленности является частью технологических процессов на предприятиях, а не отраслью, которая производит альтернативный вид топлива.

Водород – шанс для национальной экономики

"Производство и транспортировка водорода в Европу является одним из главных приоритетов для нас наряду с диджитализацией нашей экономики. Это мы интенсивно обсуждаем с Евросоюзом. Производство водорода является огромным шансом и может стать важным сектором экономики для нашей страны", - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Водород для Украины действительно может cтать серьезной альтернативой, позволяющей загрузить полупустую газотранспортную систему Украины, которая может ежегодно транспортировать в страны Евросоюза порядка 150 млрд кубометров газа, но из-за построенных путинской Россией обходных газопроводов загружена лишь на четверть.

В случае запуска проходящего по дну Балтийского моря трубопровода "Северный поток-2", который будет поставлять российский газ в Германию, есть большой риск, что транзит через нашу трубу снизится до нуля. При этом, на обслуживание национальной газотранспортной системы ежегодно необходимо потратить эквивалент 1,5 миллиардов долларов.

Заместитель министра энергетики Ярослав Демченков считает, что одной из основных задач для Украины на данном этапе является разработка водородной стратегии и проведение оценки возможности отечественной ГТС поставлять водород на европейский рынок. Именно существующие магистральные трубопроводы являются оптимальным способом доставить это топливо европейскому и отечественному потребителю.

"У нашей страны есть потенциал запустить водородную экономику полного цикла: производство, транспортировка, хранение и использование. Для этого нужно сделать "домашнее задание" как в области технологий, так и в нормативно-правовой базе", - сказал заместитель министра.

По его мнению, создание рынка водорода в нашей стране может занять долгие годы и стоить миллиарды долларов. Но уже сейчас зарубежный бизнес проявляет заинтересованность в проектах в Украине, и задача нашей страны создать привлекательные инвестиционные условия.

Готовность газовых сетей

Стратегический директор "Региональной газовой компании" Станислав Казда считает, что Украина на данном этапе находится "впереди паровоза" в деле экспериментов с использования водорода, как нового вида топлива, и пошла дальше многих других европейских стран.

На специальных полигонах "Региональная газовая компания" проводит серию уникальных тестов по добавлению небольшого количества водорода в газораспределительные сети.

"Своими экспериментами мы хотим понять, как водород повлияет на сети и на конечных потребителей. Потому, что как только водород появится в магистральных сетях технологически практически невозможно, чтобы он не появился в распределительных сетях. Чтобы дать Украине возможность экспорта водорода в Европу необходимо, чтобы местные сети были готовы его принимать", - сказал Казда.

Он отметил, что такую же программу тестирования сейчас осуществляют и другие европейские страны. Эксперт считает, что магистральные газопроводы и распределительные сети потребуют много технических изменений и другого подхода к эксплуатации, что потребует значительных инвестиций.

Например, правительство Голландии поставило местной газовой компании задачу до 2027 года подготовить сети к способности поставлять водород и выделило на это около 1,5 миллиардов евро.

"У нас в Украине есть уникальный шанс: средства на реконструкцию сетей и на переход на водород мы можем объединить и за одну сумму сделать обе работы. Проблема в том, что инвестиций нет. Поэтому здесь вопрос к государству: как они могут помочь - гарантировать кредиты из-за рубежа, сделать специальные кредиты под развитие этой системы или привлечь фонды из Европейского союза", - сказал Казда.

Создание производственных мощностей

Руководитель водородного направления крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК Андрей Бондарь рассказал, что глобальной идеей, которая позволит наладить в Украине массовое производство водорода, является создание индустриальных кластеров.

"Мы изучили опыт Европы, Великобритании и стран Азии. Мы видим, что оптимальным процессом построения проекта является индустриальный кластер. Когда есть децентрализованное производство и оно находится на одном из ключевых предприятий- потребителей, и вокруг еще есть несколько ключевых потребителей, которые не относятся к этому основному процессу", - сказал Бондарь.

"Например, химический или металлургический завод, как основной потребитель, и вокруг него - проекты по хранению водорода, по водородной мобильности, по использованию жидких органических соединений для проверки возможности транспортировать водород в таком виде", - добавил он.

Бондарь считает, что для достижения цели создания в Украине 10 гигаватт мощностей по производству водорода к 2030 году темпы развития отрасли должны быть очень высокими. Но проблема в том, что пока себестоимость и капитальные инвестиции не позволяют набрать такую скорость технологических и технических изменений без финансовой помощи государства и международных партнеров.

Казда в свою очередь считает, что водородные проекты могут стать стимулом для развития многих других секторов украинской экономики.

"Каждая гривна, которая в них зайдет в пятилетнем-десятилетнем горизонте, вернется в три-пять раз больше. Со стороны государства нужна законодательная база, поскольку сейчас запрещено в трубу закачивать что-то другое кроме газа", - сказал стратегический директор "Региональной газовой компании".

Стоит также отметить, что самой Украине использование водорода помимо критически важного уменьшения вредных выбросов в атмосферу позволит решить многие другие проблемы.

Например, проблему взрывного роста доли "зеленой энергетики" в энергобалансе страны. Избыточный ток из возобновляемых источников можно направлять на производство водорода, который будет закачиваться в национальную трубопроводную систему с последующей продажей части топлива в европейские страны.

При развитии технологий водород вполне может заменить топливо для легкового и грузового транспорта, а это радикально сократит загрязненность наших городов и станет весомым вкладом в борьбу с глобальным потеплением.

Не будем забывать о стратегической важности для нашей страны стать энергетически независимой и не зависеть от импорта топлива из-за рубежа.

Создание нового эффективного сектора промышленности, который будет производить новый вид топлива - водород, действительно может стать очень амбициозной и важной целью для Украины в XXI веке.

И сейчас перед нашей страной стоит серьезная задача – найти деньги и правильные менеджерские решения, чтобы использовать свой технологический и промышленный потенциал и стать одним из пионеров создаваемой у нас на глазах водородной экономики.

Пока использование этого вида топлива кажется далекой и не очень реалистичной перспективой, но также было, например, с возобновляемой энергетикой. Еще десяток лет назад солнечные панели и ветряки были единичными экземплярами, а сегодня этот сегмент занимает 10 процентов всего национального энергопотребления. Выиграет тот, кто первым начнет забег.

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