Госсекретарь отметил, что целями Путина стали наиболее уязвимые слои украинцев.

Президент РФ Владимир Путин использует зиму как оружие и в результате атак россияне разрушили более трети энергосистемы Украины.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Голос Америки.

"Президент Путин пытается использовать зиму как оружие. Россия разрушила более трети энергосистемы, погрузив наиболее уязвимое население Украины в холод, тьму с наступлением морозов. Семьи, пожилые люди, люди с ограниченными возможностями - все являются целями", - заявил Блинкен во время совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Швеции и Финляндии.

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На встрече Блинкена с министрами иностранных дел Финляндии Пеккой Гаависто и Швеции Тобиасом Биллстомом помимо прочего обсуждались также насущные потребности Украины. Союзники сейчас мобилизуют поддержку частного сектора для Украины, сказал Гаависто.

"Финляндия готова поддерживать Украину столько, сколько нужно", - отметил Гаависто и добавил, что страна уже утвердила 10 пакетов помощи для Украины.

Сегодня же Министерство энергетики США обсуждает поддержку Украины с представителями американских компаний.

Во время пресс-конференции Блинкен еще раз подчеркнул, что Путин терпит провал в войне против Украины.

"Президент Путин потерпел поражение на поле боя, провалился в захвате земли на юге и востоке, провалился в намерениях стереть украинские границы, идентичность и народ Украины, его стойкость", - сказал он.

Кроме того, Блинкен отметил, что готовность Швеции и Финляндии вступить в НАТО свидетельствует, что Путин не смог ослабить Альянс.

"Он только сделал НАТО сильнее и больше", - отметил госсекретарь.

Удары по инфраструктуре Украины

Россияне совершили массированные ракетные обстрелы украинской энергетической инфраструктуры 10, 22 и 31 октября. Тогда было разрушено или повреждено 40% энергетической инфраструктуры.

15 ноября Россия осуществила самый массированный обстрел энергосистемы Украины, а уже 23 ноября снова нанесла удар.

Аналитик Королевского института оборонных исследований Майкл Кларк считает, что Россия "планирует несколько довольно крупных воздушных атак" по Украине.

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