Удары по критически важным подстанциям несут прямую угрозу безопасности украинских АЭС, - МАГАТЭ

21 октября МАГАТЭ продлило миссию на критически важных для работы АЭС подстанциях.

По запросу Украины команда МАГАТЭ на этой неделе посещает шесть электрических подстанций в Украине в рамках работы Агентства по оценке состояния инфраструктуры электросети, необходимой для ядерной безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МАГАТЭ.

Специалисты Агентства анализируют последствия фактического и потенциального повреждения подстанций, которые поставляют энергию за пределами АЭС.

"Надежный доступ к внешнему источнику питания является одним из семи незаменимых основ обеспечения ядерной безопасности во время вооруженного конфликта. Безопасность действующих АЭС зависит от стабильного подключения к сети, но ситуация в этом отношении в последние месяцы становится все более нестабильной", - говорится в отчете МАГАТЭ.

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В понедельник, 21 октября, МАГАТЭ продлило миссию на критически важных для работы АЭС подстанциях. Это стало результатам переговоров с руководством МАГАТЭ при участии президента Владимира Зеленского.