По словам Тимошенко, в вопросе теплоснабжения нужно двигаться к рыночным отношениям.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко провел совещание по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения населения тепловой энергией и горячей водой.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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В мероприятии приняли участие министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, а также представители областей и городов (в режиме видеоконференции).

Тимошенко напомнил, что с мая этого года прекратили действие специальные обязательства (ПСО) по продаже газа производителям тепловой энергии, которые были возложены на НАК «Нафтогаз Украины». По его словам, отмена ПСО обеспокоила как руководителей городов, так и представителей теплокоммунэнерго (ТКЭ).

Заместитель руководителя Офиса президента подчеркнул, что в новых условиях власть окажет поддержку городам, и заверил в выполнении всех договоренностей, которые были зафиксированы в меморандуме о взаимопонимании по указанным вопросам, который в феврале 2021 подписали представители правительства, НАК «Нафтогаз», НКРЭКУ и мэры украинских городов.

«Я как заместитель руководителя Офиса именно по вопросам региональной политики всегда стою на вашей стороне, но и на стороне государства», - цитирует пресс-служба Тимошенко.

По его словам, в вопросе теплоснабжения также нужно двигаться к рыночным отношениям. В частности, несколько городов уже работают без ПСО.

«Это реальность, уже есть подписанные контракты и сотрудничество с маленькими, средними и крупными городами», - добавил заместитель руководителя Офиса президента.

Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов также отметил, что отмена ПСО анонсировалось давно, и к началу нового отопительного сезона еще есть время подготовиться и решить все открытые вопросы. В частности, речь идет о решении проблемы имеющихся долгов предприятий ТКЭ перед НАК «Нафтогаз Украины» и предотвращения накопления новых.

«Также все мы понимаем, что действует подписанный между правительством Украины и мэрами городов соответствующий меморандум. Он будет реализован в установленные сроки и предусматривает определенные действия обеих сторон», - сказал Чернышов и заверил, что и правительство, и Офис президента пытаться в переходный период оказывать всяческую помощь с точки зрения его прохождения.

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко со своей стороны заверил участников совещания, что «Нафтогаз» будет обеспечивать достаточный объем газа для покрытия всех потребностей бытовых потребителей Украины.

Он также рассказал, что в ближайшее время «Нафтогаз» предложит долгосрочные ценовые предложения для обеспечения устойчивого уровня цен на природный газ для предприятий теплоснабжения, что позволит избежать ценовых колебаний в течение отопительного сезона 2021-2022 годов.

«Это даст вам возможность заранее очень легко устанавливать тарифы. Мы сделаем максимально приемлемыми условия расчетов, то есть не будем требовать огромные предоплаты или банковские гарантии», - сказал он.

По старым долгам - ожидается, что вопрос будет решен в ближайшее время в парламенте. По словам председателя правления НАК «Нафтогаз», уже наработан соответствующий законопроект и скоро должен быть зарегистрирован в Верховной Раде. Документ будет предусматривать максимальное урегулирования долгов, которые возникали из-за несоответствия тарифам на услуги теплоснабжения тем ценам, которые существовали.

Госрегулирование цен

C 20 мая, правительство больше не регулирует цены на газ для теплокоммунэнерго, поскольку цены будет диктовать конкурентный рынок голубого топлива.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что теперь все теплокоммунэнерго, большинство из которых принадлежат местной власти, будут заключать контракты с газопоставляющими компаниями самостоятельно. Кроме того, премьер поручил членам Кабинета министров разработать законопроект о погашении долгов, которые образовались у теплокоммунэнерго.

Прогнозы

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что в мае 120 городов Украины, в которых проживают 5 млн человек, могут остаться без горячей воды, поскольку теплокоммунэнерго не в состоянии платить рыночную цену за газ.

А с октября все население может остаться без централизованного отопления, поскольку с 20 мая прекращается обязательство НАК "Нафтогаз" поставлять предприятиям теплоснабжения природный газ по фиксированной цене и без предоплаты.

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Автор: Анна Бредихина