Кличко считает, что отмена регулирования цен на газ вызовет рост тарифов на отопление и горячую воду.

В мае 120 городов Украины, в которых проживают 5 млн человек, могут остаться без горячей воды, поскольку теплокоммунэнерго не в состоянии платить рыночную цену за газ.

Об этом в своем видеообращении заявил городской голова Киева Виталий Кличко.

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Кроме того, по его словам, с октября все население может остаться без централизованного отопления, поскольку с 20 мая прекращается обязательство НАК "Нафтогаз" поставлять предприятиям теплоснабжения природный газ по фиксированной цене и без предоплаты.

"Сегодня сложилась критическая ситуация. С 20 мая прекращается обязательство НАК "Нафтогаз" поставлять предприятиям теплоснабжения природный газ по режиму "возложение специальных обязательств". Такой режим предусматривал обязательность поставок газа по фиксированной цене, без предоплаты. А его отмена означает, что теперь предприятия будут покупать газ у "Нафтогаза" или других поставщиков по рыночным условиям", - сказал он.

Кличко отметил, что "Нафтогаз" уже выставил неприемлемые условия - цена выше 9 грн за 1 кубический метр, авансовая оплата, посуточный заказ объемов газа и чрезмерные штрафные санкции даже за мелкое отклонение от условий НАК.

"Это приведет к стремительному росту тарифов для населения и неплатежей за коммунальные услуги. А также - к непомерным расходам бюджетов территориальных громад на закупку природного газа для садов, школ, больниц", - подчеркнул Кличко.

Киевский мер заявил, что правительство отказалось выполнить взятые на себя обязательства согласно Меморандуму, который был подписан в феврале между Кабмином, "Нафтогазом", НКРЭКУ и Ассоциацией городов Украины.

Госрегулирование цен

C 20 мая, правительство больше не регулирует цены на газ для теплокоммунэнерго, поскольку цены будет диктовать конкурентный рынок голубого топлива.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что теперь все теплокоммунэнерго, большинство из которых принадлежат местной власти, будут заключать контракты с газопоставляющими компаниями самостоятельно. Кроме того, премьер поручил членам Кабинета министров разработать законопроект о погашении долгов, которые образовались у теплокоммунэнерго.

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Автор: Анна Бредихина